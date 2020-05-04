Зеленський втратить Україну, якщо не скаже "ні" Путіну – Зубов

Російський історик Андрій Зубов припустив, що на президента України Володимира Зеленського можуть чинити тиск ті західні лідери, які хочуть відновити відносини з Росією заради своїх економічних інтересів.

Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді". На думку історика, українського лідера проситимуть піти на поступки і погодитися на той чи інший статус Донбасу.

"У Кремля на Заході наймогутнє лобі, підкуплене свого часу. Та й зараз на це не шкодують грошей.

Ці люди, зовні цілком респектабельні європейські чиновники і політики, будуть тиснути на Зеленського, щоб він пішов на поступки. Погодився на той чи інший статус Донбасу", – припустив Зубов.

Зеленський і Путін

На переконання історика, в цьому випадку Зеленському залишається робити тільки одне – триматися і відмовляти. В іншому випадку, він втратить Україну.

"Зеленському варто робити тільки одне – не погоджуватися, триматися і говорити "ні". Більше він мало що може зробити. Думаю, на Заході знайдеться чимало розсудливих політиків, які в цьому його підтримають. Якщо Зеленський погодиться на умови Росії, то втратить будь-яку популярність в Україні. Але головне – він втратить Україну", – сказав Зубов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зубов заявив, що на тлі величезної економічної рецесії через пандемію коронавірусу Європа висловлює бажання якомога швидше відновити економічні відносини, в тому числі і з Росією.

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