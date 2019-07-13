Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський втілюється в Лукашенка – Rzeczpospolita

Читати матеріал російською

"Зеленський втілюється в Лукашенку", – пише polskieradio.pl посилаючись на Rzeczpospolita. І пояснює, про що саме йдеться із білорусизацією України.

"Кілька днів тому президент України відвідав Ужгород, де зустрівся з керівництвом закарпатської митниці. Зеленський слухав доповіді, в яких митники скаржилися на низьку зарплату, аж раптом запитав одного доповідача, який в нього телефон. Коли почув відповідь – iPhone, поцікавився, звідки у людей, котрі мало заробляють, є гроші на iPhone".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Газета описує ще кілька робочих візитів Володимира Зеленського, де він намагався "по-господарськи" "вирішити проблеми на місцях".

Як каже виданню український політолог Віталій Портников, ця ситуація схожа на стиль Лукашенки. "Лукашенка повністю контролює ситуацію в країні, він не тільки виганяє людей, він теж їх позбавляє посад". Газета нагадує, що понад 90% опублікованих на сайті презитента рішень стосується кадрових змін. "Зеленський звільнив усіх голів обласних адміністрацій. Крім двох – зокрема, голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної, тісно пов’язаної з міністром внутрішніх справ України.

"Під час виборчої кампанії Арсен Аваков відкрито підтримував Володимира Зеленського", – пояснює "Rzeczpospolita". "Крім цього, Зеленський ввів своїх людей до РНБО та СБУ, змінив керівництво генштабу українського війська", – перераховує автор статті Руслан Шошин. Одним словом, "перед парламентськими виборами президент України хоче мати владу абсолютну", – пише видання "Rzeczpospolita".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
22
1
Смішно
7
Цікаво
13
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Weaver Mickey
Weaver Mickey
Почніть заробляти з Googlee $ 7385- $ 8726 на тиждень для роботи в мережі з вашого будинку протягом 2-3 годин на день. Отримуйте регулярні платежі щотижня. Все, що вам потрібно, це комп'ютер, підключення до Інтернету і трохи вільного часу. Це було вірно і повністю змінило моє життя. Це те, що я роблю ...... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛ w­w­w.W­e­b­JOB­9­9­.­COM
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Mega Death
Mega Death
В Гуляйполе абсолютная власть невозможна. Украинцы не способны к государственности. Они не только путают свои интересы с государственными, но и не понимают в чем они заключаются. Привитые от России фантомы имперского мышления вступают в диссонанс с колониальными возможностями нынешней Украины)) Мечты путают с реальностью))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel