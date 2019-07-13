Зеленський втілюється в Лукашенка – Rzeczpospolita

"Зеленський втілюється в Лукашенку", – пише polskieradio.pl посилаючись на Rzeczpospolita. І пояснює, про що саме йдеться із білорусизацією України.

"Кілька днів тому президент України відвідав Ужгород, де зустрівся з керівництвом закарпатської митниці. Зеленський слухав доповіді, в яких митники скаржилися на низьку зарплату, аж раптом запитав одного доповідача, який в нього телефон. Коли почув відповідь – iPhone, поцікавився, звідки у людей, котрі мало заробляють, є гроші на iPhone".

Володимир Зеленський

Газета описує ще кілька робочих візитів Володимира Зеленського, де він намагався "по-господарськи" "вирішити проблеми на місцях".

Як каже виданню український політолог Віталій Портников, ця ситуація схожа на стиль Лукашенки. "Лукашенка повністю контролює ситуацію в країні, він не тільки виганяє людей, він теж їх позбавляє посад". Газета нагадує, що понад 90% опублікованих на сайті презитента рішень стосується кадрових змін. "Зеленський звільнив усіх голів обласних адміністрацій. Крім двох – зокрема, голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної, тісно пов’язаної з міністром внутрішніх справ України.

"Під час виборчої кампанії Арсен Аваков відкрито підтримував Володимира Зеленського", – пояснює "Rzeczpospolita". "Крім цього, Зеленський ввів своїх людей до РНБО та СБУ, змінив керівництво генштабу українського війська", – перераховує автор статті Руслан Шошин. Одним словом, "перед парламентськими виборами президент України хоче мати владу абсолютну", – пише видання "Rzeczpospolita".

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