Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій. Фото

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах до Дня пам'яті жертв політичних репресій в Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили".
Глава держави поклав квіти до братської могили, пам'ятного знаку польських поховань, встановив лампаду і вшанував пам'ять жертв тоталітаризму у центрального монумента, передає пресслужба Офісу президента (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Шокують колосальні масштаби злочинів і їх антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільного ладу цивілізованого світу. Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі", – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що сучасні і майбутні покоління повинні зробити все для того, щоб уникнути подібних злочинів.
"У незалежній демократичній Україні життя і здоров'я громадян завжди буде моїм безперечним пріоритетом", – зазначив глава держави.
У пам'ятних заходах також взяв участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
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