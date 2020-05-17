Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій. Фото

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах до Дня пам'яті жертв політичних репресій в Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили".

Глава держави поклав квіти до братської могили, пам'ятного знаку польських поховань, встановив лампаду і вшанував пам'ять жертв тоталітаризму у центрального монумента, передає пресслужба Офісу президента (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Шокують колосальні масштаби злочинів і їх антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільного ладу цивілізованого світу. Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі", – сказав Зеленський.

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Президент зазначив, що сучасні і майбутні покоління повинні зробити все для того, щоб уникнути подібних злочинів.

"У незалежній демократичній Україні життя і здоров'я громадян завжди буде моїм безперечним пріоритетом", – зазначив глава держави.

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

У пам'ятних заходах також взяв участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, жертвами терору 1937-38 років в СРСР стали понад 260 тисяч українців. Документи з архівів КДБ про масові розстріли стали доступні онлайн.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!