Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру: охорона перевірила кожен люк у парку. Фото і відео

Президент України Володимир Зеленський 29 вересня ​взяв участь у заходах із нагоди 79-ї річниці вшанування жертв трагедії Бабиного Яру.

Водночас журналісти зазначають, нібито перед цим охорона глави держави перевіряла кожен люк в історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" у Києві (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

В рамках заходу Зеленський разом із почесною вартою поклав квіти до меморіалу пам'яті жертв Голокосту. Пізніше, під залпи рушниць, він вшанував пам'ять розстріляного 79 років тому населення.

Зеленський вшанував пам'ять жертв розстрілу в Бабиному Яру. president.gov.ua

Telegram-канал PavlovskyNEWS пише, що за декілька годин до приїзду президента всіх, хто йшов повз, просили покинути парк.

Охорона Зеленського нібито вигнала людей з парку перед його візитом

"Перевіряли з металошукачем всі клумби і залазили в усі люки. До пам'ятника не пускають нікого, навіть бажаючих покласти квіти", – йшлося в повідомленні.

За словами журналістів, охорона Зеленського нібито перевірила кожен люк у парку

Відомо, що 29 вересня в Бабиному Яру запланували відкриття меморіалу, присвяченого жертвам трагедії. Також столична влада підготувала інсталяцію, яка уособлює страх і жах, що відбувалися в цих місцях.

Заходи з нагоди 79-ї річниці вшанування жертв трагедії Бабиного Яру. president.gov.ua

Разумков, Зеленський і Єрмак у Бабиному Яру. president.gov.ua

Почесна варта в Бабиному Яру. president.gov.ua

Президент разом із почесною вартою поклав квіти до меморіалу пам'яті жертв Голокосту. president.gov.ua

Детальніше про День пам'яті жертв Бабиного Яру і те, як 79 років тому нацисти влаштували перший масовий розстріл – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру в 79-ту річницю трагедії, 29 вересня. Разом із представниками міської влади він поклав квіти до пам'ятника розстріляним у Бабиному Яру.