Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру: охорона перевірила кожен люк у парку. Фото і відео

Президент України Володимир Зеленський 29 вересня ​взяв участь у заходах із нагоди 79-ї річниці вшанування жертв трагедії Бабиного Яру.

Водночас журналісти зазначають, нібито перед цим охорона глави держави перевіряла кожен люк в історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" у Києві (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

В рамках заходу Зеленський разом із почесною вартою поклав квіти до меморіалу пам'яті жертв Голокосту. Пізніше, під залпи рушниць, він вшанував пам'ять розстріляного 79 років тому населення.

Telegram-канал PavlovskyNEWS пише, що за декілька годин до приїзду президента всіх, хто йшов повз, просили покинути парк.

"Перевіряли з металошукачем всі клумби і залазили в усі люки. До пам'ятника не пускають нікого, навіть бажаючих покласти квіти", – йшлося в повідомленні.

Відомо, що 29 вересня в Бабиному Яру запланували відкриття меморіалу, присвяченого жертвам трагедії. Також столична влада підготувала інсталяцію, яка уособлює страх і жах, що відбувалися в цих місцях.

Детальніше про День пам'яті жертв Бабиного Яру і те, як 79 років тому нацисти влаштували перший масовий розстріл – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру в 79-ту річницю трагедії, 29 вересня. Разом із представниками міської влади він поклав квіти до пам'ятника розстріляним у Бабиному Яру.