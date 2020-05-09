Головна Новини
9 травня • оновлено в 09:23
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Ніколи не забудемо!" Зеленський прибув на Закарпаття та вшанував пам'ять героїв Другої світової: фото

2.6т
Читати матеріал російською

У суботу, 9 травня, президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.

Також гарант поклав квіти біля Вічного вогню, в київському парку Вічної Слави. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні

ОПУ

Крім того, Зеленський прибув з робочою поїздкою до Закарпатської області, де відвідав меморіальний комплекс "Пагорб Слави" з могилами воїнів, які загинули в боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні. Він поклав квіти до Вічного вогню та вшанував пам’ять загиблих воїнів.

Зеленський на Закарпатті

Зеленський на Закарпатті

ОПУ

"На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, – головне не гучність, а щирість. І наша перемога – в кожного в серці", – сказав Зеленський.

Зеленський на Закарпатті

Зеленський на Закарпатті

ОПУ

Зеленський на Закарпатті

Зеленський на Закарпатті

ОПУ

Нагадаємо, що 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято, яке було встановлене в 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 8 травня з робочою поїздкою прибув на Луганщину, де відвідав селище Мілове, який розділений кордоном між Україною і Росією. У День пам'яті і примирення глава держави поклав квіти до меморіального комплексу "Україна – визволителям".

Також п'ятий президент України Петро Порошенко разом з депутатами "Європейської солідарності" закликали Володимира Зеленського продовжити традицію вшанування Дня пам'яті і примирення на державному рівні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "День пам'яті і примирення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
День пам'яті і примирення Друга світова війна
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
28
6
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кравчук Галина
Кравчук Галина
Де наша перша леді? Шльопанці тиснуть?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Дешёвка и фальшивка..вся эта Голобородько..
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
Это фашиков он почтил.В нашей стране люди погибали в Великой Отечественной.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ковпак Сидор, гн и да Ольгинская, Украина это не твоя страна!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

  • У світі захворіли вже 4 мільйони осіб, загинули – більш 276 тисяч.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • Медики уточнили ранній симптом коронавірусу: з'являється на третій день.

  • Вмирають від COVID-19 в два рази частіше: дослідження вказали на основну групу ризику.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги