"Ніколи не забудемо!" Зеленський прибув на Закарпаття та вшанував пам'ять героїв Другої світової: фото

У суботу, 9 травня, президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.

Також гарант поклав квіти біля Вічного вогню, в київському парку Вічної Слави. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні ОПУ

Крім того, Зеленський прибув з робочою поїздкою до Закарпатської області, де відвідав меморіальний комплекс "Пагорб Слави" з могилами воїнів, які загинули в боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні. Він поклав квіти до Вічного вогню та вшанував пам’ять загиблих воїнів.

Зеленський на Закарпатті ОПУ

"На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, – головне не гучність, а щирість. І наша перемога – в кожного в серці", – сказав Зеленський.

Зеленський на Закарпатті ОПУ

Зеленський на Закарпатті ОПУ

Нагадаємо, що 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято, яке було встановлене в 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 8 травня з робочою поїздкою прибув на Луганщину, де відвідав селище Мілове, який розділений кордоном між Україною і Росією. У День пам'яті і примирення глава держави поклав квіти до меморіального комплексу "Україна – визволителям".

Також п'ятий президент України Петро Порошенко разом з депутатами "Європейської солідарності" закликали Володимира Зеленського продовжити традицію вшанування Дня пам'яті і примирення на державному рівні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!