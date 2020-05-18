Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться до України.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, таку заяву він зробив до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Кримські татари та українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом промовити: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу і нашу свободу!" – зазначив Зеленський.

На будівлі Офісу президента розмістили світлову проєкцію

Він нагадав, що той ранок 1944-го називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу.

"Людей саджали у вагони та відправляли за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато кримських татар повернулося з війни з медалями за взяття Берліна. І побачили порожні домівки", – підкреслив президент.

За його словами, лише через понад 40 років люди отримали змогу повернутися додому.

"Здавалося, всі лиха позаду. Та 2014 року внаслідок анексії Криму багато українців і кримських татар були змушені знову покинути свою землю. А ті, хто залишився, страждають від ув’язнень, обшуків та утисків", – додав Зеленський.

У ніч із 17 на 18 травня на будівлі Офісу президента було розміщено світлову проєкцію, що символізує солідарність українського та кримськотатарського народів.

Офіс президента

Офіс президента

Офіс президента

Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, в Україні та в світі 18 травня вшановують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу з Криму. Цього дня 1944 року за наказом Йосипа Сталіна з півострова в Середню Азію був відправлений перший ешелон із людьми.