Зеленський vs Путін: Зеркаль докладно розповіла, що треба знати про "нормандські переговори"

Ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль висловила сумніви в тому, що глава РФ Володимир Путін піде на зустріч в питанні відновлення миру на Донбасі.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" досвідчений дипломат поділилася своїми думками про "нормандський саміт", який відбудеться 9 грудня в Парижі.

Мир буде, якщо захоче Путін

Зеркаль закликала Зеленського бути обережним, роблячи кроки з припинення війни, нагадавши, що в цьому питанні перевага у Кремля.

"Чи можливе примирення з тими, хто хоче твого знищення? Важливі мотиви. Якщо у нас є тільки одностороннє бажання, без бажання Росії укласти мирну угоду, то ми весь час будемо мати конфлікт. Ми повинні усвідомлювати. Не можна в односторонньому порядку припиняти вогонь, тому що так ми підставляємо наших людей і наших воїнів", – підкреслила вона.

Мовчання Меркель і Макрона

Зеркаль вважає, що лідери Німеччини і Франції правильно роблять, утримуючись від зайвих коментарів переговорів в "нормандському форматі".

"Це грає всім на позитив. Вони не хочуть підвищувати очікування, але продовжують спілкування. Триває узгодження позицій. Це дуже мудро, що немає заяв від лідерів. Вони продовжують працювати. Вони розуміють, що результат цієї роботи поки невідомий", – заявила вона.

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Реінтеграція Донбасу

На думку Зеркаль, Україна здатна досягти договору з Росією по реінтеграції Донбасу протягом одного року, але на повноцінне повернення може піти до 10 років.

"На договір можна вийти за рік. На реінтеграцію – за 5-10 років. В залежності від того, яких ми досягнемо умов. У Росії є чітка позиція. Путін оголосив, що його мета – відновлення Росії в кордонах 1795 року. Чи змінилася його мета? Я не чула", – сказала Зеркаль.

Росія боїться суду ООН

Зеркаль впевнена, що РФ зробить все, щоб перешкодити довести до кінця процес в Міжнародному суді ООН у справі "Україна проти РФ", тому що він буде мати для неї серйозні наслідки.

"Процес, в якому Росія звинувачується як країна, яка не забезпечує боротьбу з фінансуванням тероризму, створює взагалі нові умови в міжнародному праві", – підкреслила вона.

"Оскільки останній саміт НАТО був присвячений якій темі? Боротьбі з тероризмом. Про боротьбу з тероризмом і про роль Росії як країни, яка підтримує тероризм. І я думаю, що це буде мати дуже серйозні наслідки для Росії, і вона це усвідомлює. Саме тому вони будуть робити все, щоб не довести цей процес до кінця", – сказала Зеркаль.

Олена Зеркаль скріншот

Чому Україна підписала Мінські угоди

Дипломат нагадала, що Україні довелося підписати Мінські угоди під погрозами глави РФ Володимира Путіна повномасштабного вторгнення.

"Мінські угоди підписувалися в дуже важких умовах. Тоді було Дебальцеве, тоді стріляли, тоді Путін говорив, що наші війська в оточенні і якщо ми не підпишемо варіант, який він погодив, то вони будуть просуватися далі", – сказала вона.

За її словами, саме після котла в Дебальцевому Путін почав диктувати Україні умови. При цьому він підготував велику команду, яка працювала над Мінськом угод без перерви. "Привозять багато текстів, які починають міняти по ходу... Потім, коли читаєш, розумієш, що всього три слова поміняли зміст", – розповіла Зеркаль.

У чому провал Будапештського меморандуму

За словами Зеркаль, документ від самого початку не мав юридичної сили. Однак уже на той момент питання Криму було досить гострим.

"Там прописані гарантії територіальної цілісності. Не розуміти, що немає гарантій юридичних, це було помилкою. Я б порадила звернутися до міжнародного права. В Україні міжнародний конфлікт, мирна угода повинна бути між Україною і Росією, з гарантіями і чіткими положеннями про зобов'язань сторін" , – сказала вона.

Діалог з жителями Донбасу

Зеркаль зазначила, що людям, які живуть біля окупованих територій, необхідно показати, що Україна дбає про них. Вона закликала будувати там школи, лікарні і покращувати умови життя.

"Люди, які живуть в ОРДЛО, 5 років отримують інформацію з російських ЗМІ. Їм буде важко сприймати нас. Вони чули, що ми тут нібито знищуємо всіх російськомовних, що тут фашисти. Вони стурбовані, як буде проходити реінтеграція, амністія, які будуть умови. Ватажки "Л/ДНР" точно не хочуть реінтеграції, тому що вони все втратять", – вважає Зеркаль.

Порада українцям від Зеркаль

Дипломат сказала, як необхідно реагувати суспільству на переговори Зеленського з Путіним: "Основне – це зберігати спокій і тверезість мислення. Це все, що ми можемо собі дозволити перед "нормандією". Думаю, що суспільству потрібно трохи почекати і дати президенту можливість показати себе і показати, як він бачить реалізацію своїх планів".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня. Він неодноразово говорив, що "пора закінчувати цю війну".

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

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