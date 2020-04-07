Вчера утром я написал о том, что у Зеленского планируют озвучить, что показатели низкой заболеваемости и смертности в Украине - это результат карантина и конечно же личная заслуга "величайшего лидера современности" по версии Мендель. А уже вечером Зеленский оправдал мой инсайд заявив: "Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними"

Владимир Зеленский

Что можно сказать? Он и манипулирует и врет одновременно. Потому что в Украине за все время протестированно всего 5864 человек. И у трети из них выявлен коронавирус. В США проведено более 1,7 миллиона тестов и выявлено более 300 000 инфицированных коронавирусом. Даже в маленьком Израиле проводят 7800 тестов в день, а хотят довести их количемтво до 30 000. В Германии ежедневно делается 23 тысячи тестов, в апреле этот показатель планируют увеличить до 70 тысяч. Понимаете? 23 000 людей тестируются ежедневно. А у нас за все время протестировали 5864 граждан. В том же Израиле за день проверяют больше граждан. Но кому-то на четвертом этаже в Офисе президента очень хочется похвалить себя и примерить лавры великого стратега. Поэтому, Зеленский, как голубой воришка из романа Ильфа и Петрова, стыдливо манипулирует и врет. Ему конечно же стыдно. Но лишь в глубине душе. А вот похвалить себя и поднять свой рейтинг ему хочется значительно больше, чем стыдится. Поэтому брешет президент. К сожалению. А надо, чтоб Володимир Зеленський меньше манипулировал и больше делал. Но он делает то, что может. Поэтому и дальше будут появляться видосики президента, а Украина, на данный момент, входит в десятку стран с наименьшим уровнем тестирования на душу населения. Тут есть причина для стыда, но президенту все еще хочется оваций и роста рейтинга. Поэтому надеяться на улучшения не стоит. А новые манипуляции и вранье с Банковой будут появляться и дальше

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