"Зеленський впливає на Коломойського": Кошовий вибухнув гучною заявою

Шоумен, керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий вважає, що президент України Володимир Зеленський впливає на олігарха Ігоря Коломойського.

Про це він розповів у ефірі програми журналістки Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

"Ну всі ж звикли говорити, що це природно. Найголовніша фішка — маріонетка Коломойського. Про це говорив навіть минулий (п'ятий президент України Петро Порошенко. — Ред.)... Я думаю, що він (Зеленський. — Ред.) впливає на нього, бо всі питання, які ставилися Зеленському з приводу Коломойського, я вважаю, що, якби він кривив душею, він так не відповідав би", — сказав шоумен.

Зеленський і Коломойський

Також він прокоментував вплив олігарха особисто на себе. "Ні, не впливає, тільки як Дід Мороз... Що він, погодні умови, щоб на мене впливати?", — відповів Кошовий.

Крім того, він спростував, що Коломойський давав гроші на передвиборчу кампанію.

"Ні секунди, ні літери я не чув, щоб Коломойський давав гроші на передвиборчу кампанію", — підсумував шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що не збирається виступати на стороні колишніх власників "ПриватБанку", серед яких олігарх Ігор Коломойський, і має намір захищати інтереси держави.

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