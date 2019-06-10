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/Політика

"Зеленський впливає на Коломойського": Кошовий вибухнув гучною заявою

4.3тЧитати матеріал російською

Шоумен, керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий вважає, що президент України Володимир Зеленський впливає на олігарха Ігоря Коломойського.

Про це він розповів у ефірі програми журналістки Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

"Ну всі ж звикли говорити, що це природно. Найголовніша фішка — маріонетка Коломойського. Про це говорив навіть минулий (п'ятий президент України Петро Порошенко. — Ред.)... Я думаю, що він (Зеленський. — Ред.) впливає на нього, бо всі питання, які ставилися Зеленському з приводу Коломойського, я вважаю, що, якби він кривив душею, він так не відповідав би", — сказав шоумен.

Зеленський і Коломойський

Зеленський і Коломойський

Також він прокоментував вплив олігарха особисто на себе. "Ні, не впливає, тільки як Дід Мороз... Що він, погодні умови, щоб на мене впливати?", — відповів Кошовий.

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Крім того, він спростував, що Коломойський давав гроші на передвиборчу кампанію.

"Ні секунди, ні літери я не чув, щоб Коломойський давав гроші на передвиборчу кампанію", — підсумував шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що не збирається виступати на стороні колишніх власників "ПриватБанку", серед яких олігарх Ігор Коломойський, і має намір захищати інтереси держави.

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Особи
Євген КошовийВолодимир ЗеленськийІгор Коломойський
Місце
Україна
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Лысое чучело, если Беня захочет то у тебя волосы будут расти. Эпический зэбил.
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Ka Gala
Ka Gala
Так пусть Зеленский убедит Коломойского вернуть Украине украденные 5,5 миллиардов долларов.
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
"Ні секунди, ні літери я не чув" ці люди можуть без сценарію що небудь сказати, щоб було зрозуміло про що вони говорять.
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