Зеленський впевнений, що зустрінеться з Путіним

Кирило Лютий Політика 18:38, 12.09.2020

Президент України Володимир Зеленський вірить, що переговори з главою РФ Володимиром Путіним в рамках "нормандського формату" все ж відбудуться.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами в Одесі в суботу, 12 вересня, передає пресслужба Офісу президента.

За його словами, планується проведення ще однієї зустрічі радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

"Тривають зустрічі в нормандському форматі. Якщо зустрічаються радники – і я вже знаю результат – значить, буде плануватися зустріч лідерів нормандського формату", – заявив Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський зазначив, що на "нормандських" переговорах політичних радників глав України, РФ, Франції і Німеччини вдалося обговорити в повному обсязі не всі питання, але головним підсумком стало продовження режиму тиші на Донбасі.

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