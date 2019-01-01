Зеленський вперше звернувся до українців після гучної заяви у новорічну ніч

Шоумен і засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який у новорічну ніч підтвердив свою участь у майбутніх президентських виборах, закликав українців приєднатися до нього.

Відповідне звернення комік опублікував на сторінці в Facebook. За його словами, важливо лише одне – людина не повинна мати відношення до політики. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я вірю, що змінити країну можна тільки разом з тобою. Не стій осторонь, приєднуйся до моєї команди. Неважлива твоя стать, релігія, освіта, мова, якою говориш. Важливо – ти ніколи не був в політиці. І поки що це – найголовніше", – звернувся він до майбутніх прихильників.

Володимир Зеленський viva.ua

"Я йду! Ходімо зі мною! Зробимо це разом!" – голосно заявив Зеленський, залишивши під відео посилання на сайт, де, за його словами, всі бажаючі можуть поповнити "Зе! команду".

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