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Зеленський вперше звернувся до українців після гучної заяви у новорічну ніч

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Шоумен і засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який у новорічну ніч підтвердив свою участь у майбутніх президентських виборах, закликав українців приєднатися до нього.

Відповідне звернення комік опублікував на сторінці в Facebook. За його словами, важливо лише одне – людина не повинна мати відношення до політики. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я вірю, що змінити країну можна тільки разом з тобою. Не стій осторонь, приєднуйся до моєї команди. Неважлива твоя стать, релігія, освіта, мова, якою говориш. Важливо – ти ніколи не був в політиці. І поки що це – найголовніше", – звернувся він до майбутніх прихильників.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

viva.ua

"Я йду! Ходімо зі мною! Зробимо це разом!" – голосно заявив Зеленський, залишивши під відео посилання на сайт, де, за його словами, всі бажаючі можуть поповнити "Зе! команду".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" промову президента України Петра Порошенка, Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України.

  • Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів – радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.

  • У мережі на рішення шоумена відреагували неоднозначно: частина українців підтримала Зеленського і висловила готовність проголосувати за його кандидатуру. Інші ж прокоментували заяву вкрай негативно.

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Президентські вибори 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
нужно понимать что в обществе существует определенный запрос на политика никогда небывшего при власти и не бывшего депутатом ВР
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Петр Петрович
Петр Петрович
Ничто не ново под луной. В алтайском крае тоже выбрали сатирика-комика. Закончил Мерседесом в дерево, с живым водителем, что как бы намекает...
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Сердюк Николай
Сердюк Николай
Остановись пока не поздно. Все о чем говорит каждый кандидат это его личные амбиции и ты такой же. Все правители мира за всю историю мира не сделали человечество счастливыми и ты не сделаешь. Оставайся где есть и делай то, что умеешь. Смеши как актёр сейчас, иначе будешь смешить всех как президент. Но это будет другой смех....
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