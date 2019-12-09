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10 грудня • оновлено в 01:25
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"Цього мало!" Зеленський розповів, про що говорив з Путіним на "нормандській зустрічі"

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Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки переговорів з главою РФ Володимиром Путіним на нормандському саміті.

На прес-конференції 9 грудня в Парижі Зеленський підтвердив, що до 31 грудня планується обмін полоненими "всіх на всіх".

"Зі мною були правда, бажання справедливості і миру в моїй країні. Переговори йшли довго, але було дуже предметно, важливо домовитися про чіткі кроки", – сказав Зеленський.

Очікується повне припинення вогню, яке також планується забезпечити до Нового року. За цим повинна стежити ОБСЄ в режимі 24/7. У тому числі сторони домовилися про нове розведення сил на Донбасі в 3 пунктах.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Говорячи про результати переговорів, Зеленський заявив, що "цього було мало". Він підкреслив, що його цікавлять конкретні кроки зі встановлення миру на Донбасі.

Зеленський зазначив, що вибори на Донбасі можливі виключно за українським законодавством, без присутності там терористів і найманців Путіна.

Він додав, що виступає проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни, а також вказав на неможливість вирішення війни шляхом здачі територій.

Зеленський і Путін на "нормандському саміті"

Зеленський і Путін на "нормандському саміті"

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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Теми
Переговори Зеленського та Путіна Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Ангела Меркель Еммануель Макрон
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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