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Зеленський вперше поговорив із Путіним: спливли подробиці

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Розмова президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна відбулася за ініціативою української сторони.

Про це заявив радник президента Микита Потураєв в ефірі "Право на владу". Він додав, що переговори були досить специфічними.

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"Розмова відбулася з ініціативи нашого президента, а організувалася вже через посередництво", – додав Потураєв.

У той же час російські ЗМІ заявили, що розмова проходила в дружньому тоні і була досить насиченою.

Зеленський нібито поцікавився у Путіна, коли Росія визнає перемогу нового президента на виборах в Україні. Той відповів: "Скоро". Також стало відомо, що на дзвінок Зеленського Путін відповів одразу.

Зеленський вперше поговорив із Путіним: спливли подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський вперше подзвонив Путіну ввечері 11 липня. Сторони обговорили Донбас.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Попов Игорь
Попов Игорь
Диалог необходим
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Челом Темнейшему бил?
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Anin Georgij
Anin Georgij
Порохобозной ферме еще не дали команду, как реагировать, поэтому так мало комментов. Но скоро посыпятся, и конечно же, будет - ЗРАДА.
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