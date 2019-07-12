Зеленський вперше поговорив із Путіним: спливли подробиці

Розмова президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна відбулася за ініціативою української сторони.

Про це заявив радник президента Микита Потураєв в ефірі "Право на владу". Він додав, що переговори були досить специфічними.

"Розмова відбулася з ініціативи нашого президента, а організувалася вже через посередництво", – додав Потураєв.

У той же час російські ЗМІ заявили, що розмова проходила в дружньому тоні і була досить насиченою.

Зеленський нібито поцікавився у Путіна, коли Росія визнає перемогу нового президента на виборах в Україні. Той відповів: "Скоро". Також стало відомо, що на дзвінок Зеленського Путін відповів одразу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський вперше подзвонив Путіну ввечері 11 липня. Сторони обговорили Донбас.

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