Зеленський вніс в Раду законопроєкт про співпрацю з американськими країнами: що це значить

На сайті Верховної Ради опубліковано текст проєкту закону президента Володимира Зеленського, який передбачає співробітництво України у кримінальних справах з американськими країнами.

Законопроєкт №0058 "Про приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах та факультативного протоколу до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах" зареєстрований на сайті ВР 20 липня.

"Приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, а також до факультативного протоколу до конвенції викликано необхідністю прискорити врегулювання питань співпраці в сфері кримінального судочинства з державами Південноамериканського та Північноамериканського континентів, приєднавшись до діючого багатостороннього інструменту", – зазначено в пояснювальній записці.

Якщо парламент прийме законопроєт, то відповідно до тексту конвенції Україна погоджується, що центральними органами для цілей конвенції є Міністерство юстиції України (щодо запитів судів) і Офіс Генерального прокурора (щодо запитів органів досудового розслідування).

Додамо, що на даний момент учасниками конвенції є 28 держав, серед яких: Антигуа і Барбуда, Аргентина, Багамські Острови, Болівія, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Домініка, Еквадор, Ель-Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гондурас, Ямайка, Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сурінам, Тринідад і Тобаго, США, Уругвай, Венесуела, а також Казахстан. Факультативний протокол ратифікували 7 країн: Бразилія, Чилі, Колумбія, Еквадор, США, Гондурас і Парагвай.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент Владі світ Зеленський підписав закон, який передбачає скасування кримінальної та введення адміністративної відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані.