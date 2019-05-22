Зеленський вніс у Раду перший законопроект про вибори: в чому суть

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.

Про це повідомляє прес-служба ВР. Проект закону №10317 внесено в парламент 22 травня 2019 року.

"З огляду на швидкоплинність виборчого процесу і короткостроковість роботи окружних виборчих комісій, закупівлю таких товарів і послуг необхідно здійснювати невідкладно, оскільки терміни їхнього виготовлення і постачання досить тривалі, що унеможливлює реалізацію виборчими комісіями довгострокових процедур закупівель у порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі" , – йдеться в пояснювальній записці.

Зазначається, що зміни в закон потрібно ухвалити, щоб не допустити блокування процедур закупівель під час виборчого процесу шляхом подачі скарг до органу оскарження та автоматичного призупинення таких процедур, що може привести до порушення термінів проведення окремих заходів, передбачених законами про вибори, і, як наслідок, поставить під загрозу підготовку та проведення виборів в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня. Обов'язки щодо забезпечення фінансування майбутніх виборів президент поклав на Кабінет міністрів України.

22 травня має пройти позачергове засідання Ради, на якому парламентарії будуть голосувати за зміни до закону про вибори народних депутатів, зокрема, скасування мажоритарної складової і зниження прохідного порогу з 5 до 3%.

Володимир Зеленський

Нагадаємо, що під час зустрічі Зеленського і глав парламентських фракцій була затверджена модель, за якою пройдуть позачергові вибори в Раду. Відбудеться перехід від змішаної до пропорційної системи із закритими списками, проте політичні поради отримають право видаляти звідти кандидатів.

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