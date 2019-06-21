Зеленський вніс до Ради законопроект про штрафи за "кнопкодавство": що відомо

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про забезпечення особистого голосування народними депутатами.

Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" №10394 президент вніс 21 червня.

На сайті парламенту документ позначений як невідкладний. Також відомо, що керівництво вже отримало законопроект для ознайомлення. Самого тексту на сайті ВР поки немає.

Додамо, що представник президента в ВР Руслан Стефанчук у ефірі "Радіо НВ" зазначив, що відповідальність за неперсональне голосування передбачатиме штрафи від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 тисяч гривень).

"Один з варіантів — але ми будемо розглядати його в питаннях, які пов'язані з депутатськими прогулами — ми хотіли б ввести ще одну санкцію — громадські роботи", — пояснив він.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав перший закон — про відпустки для усиновителів дітей-сиріт.

Також Зеленський скасував понад 150 указів, виданих його попередниками, першими трьома президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, а також екс-президентом Віктором Януковичем.

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