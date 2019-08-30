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Зеленський вніс у Раду законопроект про імпічмент: повний текст

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Верховна Рада оприлюднила текст законопроекту, внесеного президентом Володимиром Зеленським, про імпічмент глави держави.

Він з'явився в п'ятницю, 30 серпня, на сайті парламенту.

Законопроект описує особливу процедуру зняття президента з посади. Причиною для такої ініціативи нардепів може стати виключно вчинення ним державної зради або іншого злочину.

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Зеленський вніс законопроект про імпічмент

Зеленський вніс законопроект про імпічмент

Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів. Документ повинен містити правове обґрунтування створення спеціальної тимчасової слідчої комісії.

Згідно з документом слідча комісія розслідує факт і обставини державної зради або іншого злочину, скоєних президентом. До складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Президент, проти якого ініціювали процедуру імпічменту, може користуватися послугами від одного до п'яти захисників його прав, свобод та інтересів.

Пленарне засідання, на якому розглядаються висновки і пропозиції комісії, має бути відкритим, крім випадків, коли інформація становить державну таємницю.

Зеленський вніс законопроект про імпічмент

Зеленський вніс законопроект про імпічмент

Укрінформ

Після ухвалення рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які повинні підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину.

Рішення про імпічмент вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 конституційного складу Верховної Ради. Примітно, що якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради в письмовій формі вибачається перед президентом.

У разі відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження в судах закривається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідний законопроект був зареєстрований у Раді як невідкладний 29 серпня.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
импичмент Верховна Рада України
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семенов Александр
семенов Александр
ну так в Конституции эта же процедура прописана. Только на Украине, Конституцию читать не принято, Вон Януковича , отправили в "отставку", чем нарушили Конституцию . Были бы умнее, сначала, внесли бы изменения в Конституцию , а уже потом согласно измененной конституции , можно и в отставку
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
А про наркоманію президента?..
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