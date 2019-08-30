Зеленський вніс у Раду законопроект про імпічмент: повний текст

Верховна Рада оприлюднила текст законопроекту, внесеного президентом Володимиром Зеленським, про імпічмент глави держави.

Він з'явився в п'ятницю, 30 серпня, на сайті парламенту.

Законопроект описує особливу процедуру зняття президента з посади. Причиною для такої ініціативи нардепів може стати виключно вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Зеленський вніс законопроект про імпічмент

Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів. Документ повинен містити правове обґрунтування створення спеціальної тимчасової слідчої комісії.

Згідно з документом слідча комісія розслідує факт і обставини державної зради або іншого злочину, скоєних президентом. До складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Президент, проти якого ініціювали процедуру імпічменту, може користуватися послугами від одного до п'яти захисників його прав, свобод та інтересів.

Пленарне засідання, на якому розглядаються висновки і пропозиції комісії, має бути відкритим, крім випадків, коли інформація становить державну таємницю.

Зеленський вніс законопроект про імпічмент Укрінформ

Після ухвалення рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які повинні підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину.

Рішення про імпічмент вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 конституційного складу Верховної Ради. Примітно, що якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради в письмовій формі вибачається перед президентом.

У разі відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження в судах закривається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідний законопроект був зареєстрований у Раді як невідкладний 29 серпня.

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