Зеленський вніс у Раду законопроект про імпічмент: повний текст

Верховна Рада оприлюднила текст законопроекту, внесеного президентом Володимиром Зеленським, про імпічмент глави держави.
Він з'явився в п'ятницю, 30 серпня, на сайті парламенту.
Законопроект описує особливу процедуру зняття президента з посади. Причиною для такої ініціативи нардепів може стати виключно вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Зеленський вніс законопроект про імпічмент
Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів. Документ повинен містити правове обґрунтування створення спеціальної тимчасової слідчої комісії.
Згідно з документом слідча комісія розслідує факт і обставини державної зради або іншого злочину, скоєних президентом. До складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Президент, проти якого ініціювали процедуру імпічменту, може користуватися послугами від одного до п'яти захисників його прав, свобод та інтересів.
Пленарне засідання, на якому розглядаються висновки і пропозиції комісії, має бути відкритим, крім випадків, коли інформація становить державну таємницю.
Зеленський вніс законопроект про імпічмент
Укрінформ
Після ухвалення рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які повинні підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину.
Рішення про імпічмент вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 конституційного складу Верховної Ради. Примітно, що якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради в письмовій формі вибачається перед президентом.
У разі відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження в судах закривається.
Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідний законопроект був зареєстрований у Раді як невідкладний 29 серпня.
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