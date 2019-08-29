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Зеленський вніс у Раду важливий законопроект про НАБУ і ДБР: деталі

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Президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроект, яким пропонує закріпити за собою повноваження призначення керівників НАБУ і ДБР.

Документ зареєстрований у четвер, 29 серпня, під №1014, текст наразі відсутній. Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба ВР на офіційному сайті.

Повідомляється, що Зеленський подав проект про внесення змін до ст. 106 Конституції, яким просить закріпити за президентом повноваження створювати незалежні регуляторні органи, НАБУ, а також призначати і звільняти керівників НАБУ і Держбюро розслідувань.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба Офісу президента

Законопроект визначений президентом як невідкладний. Відзначимо, згідно з чинним законодавством, керівництво цих правоохоронних органів призначає Верховна Рада України.

Зеленський вніс у Раду важливий законопроект про НАБУ і ДБР: деталі

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 29 серпня депутати Верховної Ради України IX скликання обрали спікером парламенту главу партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

Під час першого засідання Рада створила п'ять парламентських фракцій і депутатські групи.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України законопроект політика Державне Бюро Розслідувань Національне антикорупційне бюро України
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну вот, до узурпации власти осталось чуть-чуть... Молодая Партия Регионов извлекла ошибки предшественников, в Ростов тикать не хочется, в Сан-Тропе лучше...
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