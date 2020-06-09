Зеленський вніс у Раду терміновий законопроєкт про референдум
У Верховну Раду внесено законопроєкт президента України Володимира Зеленського "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".
Документ №3612 зареєстровано у парламенті 9 червня як невідкладний, свідчать дані на сайті Верховної Ради.
У відомостях про законопроєкт зазначається, що він уже переданий на розгляд керівництва українського парламенту. Однак текст документу та супровідні матеріали до нього поки не оприлюднені.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що законопроєкт про референдум уже переданий на розгляд Венеційської комісії, після чого за нього голосуватиме парламент.
Зі свого боку представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомляв, що команда Зеленського розробила законопроєкт про референдум, на який винесуть питання про формат переговорів з Росією.
Також Стефанчук говорив, що на всеукраїнський референдум необхідно виносити питання, які об'єднують громадян, а не призводять до розбіжностей в суспільстві.