Зеленський вніс у Раду новий законопроєкт про відповідальність за брехню в декларації

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Як повідомляється на сайті парламенту, документ №4434 передано на розгляд керівництву.

Законопроєктом пропонується статтю 3661 Кримінального кодексу України виключити, водночас доповнити його новою статтею 3662 "Декларування недостовірної інформації".

Новою статтею встановлюється кримінальна відповідальність за брехню в декларації у вигляді штрафу від 2500 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також пропонується окремо визначити у статті 3663 Кримінального кодексу України кримінальну відповідальність за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"Прийняття зазначеного законопроекту дозволить усунути законодавчі прогалини, у зв’язку із прийняттям рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020, запровадити кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також створити належні умови для законодавчого забезпечення дотримання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері запобігання корупції", – йдеться в пояснювальній записці.

Як писав OBOZREVATEL: