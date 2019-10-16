Зеленський вніс кандидатури на посаду глав трьох ОДА

Президент України Володимир Зеленський подав кандидатури на посаду глав у Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Facebook за підсумками засідання Кабміну.

За його словами, на посаду голови Кіровоградської області претендує Андрій Балон; Сумської – Сергій Леонов; Чернігівської – Андрій Прокопенко.

Гончаренко додав, що Кабмін вирішив перенести питання про їх призначення на наступне засідання і запросити кандидатів.

За його словами, Прокопенко – політтехнолог, який у 2013 році займався місцевими виборами у Російській Федерації. Також він працював директором департаменту комунікації та корпоративних ЗМІ у нафтовій компанії "ТНК-ВР Менеджмент" (Москва, Росія).

Андрій Прокопенко GOROD.cn

Андрій Балон із 2003-го по 2016-й рік працював в органах слідчим, начальником слідчих управлінь.

Андрій Балон

Леонов є проректором УНІБТ "УАБС" СумДУ. А також зятем ректора СумДУ Анатолія Васильєва.

Сергій Леонов sumy.today

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

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