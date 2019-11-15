"Зеленський вникає": Дубінський пояснив, чому різко "перевзувся" через ринок землі

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський пояснив, чому різко змінив позицію з питання ринку землі в Україні.

Спочатку він не хотів голосувати за законопроект, висловлюючись про нього в жорсткій формі. Про це нардепу нагадали в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" в п'ятницю, 15 листопада.

"Я домагався змін в законопроект і президент нас почув. Я розумію, що не можна розбиратися в усьому. Президент не та людина, яка займалася землею все життя. Він, як і ми, вникає в ці проблеми прямо з коліс", – заявив Дубінський.

За його словами, Зеленський приїхав на засідання фракції, "почув думки і заявив, що готовий внести зміни". Нардеп додав, що Зеленський погодився провести референдум з питання доступу іноземців до ринку землі в Україні.

Олександр Дубінський

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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