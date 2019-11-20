"Доріг немає!" Зеленський на зустрічі кораблів влаштував розгін меру Очакова

Президент України Володимир Зеленський влаштував "розгін" меру Очакова Сергію Бичкову (Миколаївська область) за поганий стан доріг у місті.

До чиновника він звернувся під час візиту до Очакова в середу, 20 листопада, куди в порт прибули повернуті Росією українські кораблі.

Президент сказав, що він нечастий гість в Очакові й запитав, чи є серед присутніх мер.

Володимир Зеленський Скрін відео

"Доріг немає... Ось ми їхали, їх немає... Не могли проїхати", – заявив Зеленський.

У відповідь на фразу президента мер заявив, що в місті нібито всього лише "немає одного спуску, тому що там йде ремонт зливової каналізації". Також чиновник перепитав, де немає доріг: "В Очакові?"

"Ми можемо сказати, що в Парижі, але ми зараз в Очакові", – відповів український глава.

Мер пообіцяв, що дороги покладуть навесні за два тижні. "Добре, приїдемо – побачимо", – відповів Зеленський.

Пропонуємо подивитися трансляцію пресконференції Зеленського:

Як писав OBOZREVATEL:

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