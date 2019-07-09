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Зеленський влаштував масштабні чистки в регіонах України: 70 звільнень за добу

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Президент України Володимир Зеленський звільнив 70 голів районних державних адміністрацій.

Про це йдеться в указах №76-№146 від вівторка, 9 липня. Причиною вказується закінчення терміну повноважень президента України.

Повний список звільнених голів райадміністрацій:

  1. Олександра Настасенка з посади голови Голосіївської районної в місті Києві держадміністрації.

  2. Володимира Каретка - з посади голови Святошинської районної в місті Києві держадміністрації.

  3. Ігоря Довбаня - з посади голови Солом'янської районної в місті Києві держадміністрації.

  4. Владислава Уткіна - з посади голови Гайсинської РДА Вінницької області.

  5. Олега Легезу - з посади голови Жмеринської РДА Вінницької області.

  6. Ярослава Чернегу - з посади голови Літинської РДА Вінницької області.

  7. Олега Китасюка - з посади голови Могилів-Подільської РДА Вінницької області.

  8. Сергія Ладана - з посади голови Мурованокуриловецької РДА Вінницької області.

  9. Людмилу Марцин - з посади голови Теплицької РДА Вінницької області.

  10. Леоніда Лобаня - з посади голови Тростянецької РДА Вінницької області.

  11. Катерину Кедик - з посади голови Шаргородської РДА Вінницької області.

  12. Михайла Вдовцова - з посади голови Ямпільської РДА Вінницької області.

  13. Наталію Василець - з посади голови Володимир-Волинської РДА Волинської області.

  14. Юлію Гринчук - з посади голови Горохівської РДА Волинської області.

  15. Валерія Ткачука - з посади голови Ківерцівської РДА Волинської області.

  16. Віктора Козака - з посади голови Ковельської РДА Волинської області.

  17. Андрія Харламповича - з посади голови Ратнівської РДА Волинської області.

  18. Анатолія Бринчука - з посади голови Старовижівської РДА Волинської області.

  19. Ореста Василишина - з посади голови Турійської РДА Волинської області.

  20. Василя Голядинця - з посади голови Шацької РДА Волинської області.

  21. Дмитра Дресвяннікова - з посади голови Бахмутської РДА Донецької області.

  22. Дмитра Такаджи - з посади голови Волноваської РДА Донецької області.

  23. Дмитра Черницю - з посади голови Мангушської РДА Донецької області.

  24. Володимира Сагайдака - з посади голови Новомосковської РДА Дніпропетровської області.

  25. Петра Яригна - з посади голови Бердичівської РДА Житомирської області.

  26. Миколу Жилінського - з посади голови Черняхівської РДА Житомирської області.

  27. Михайла Русанюка - з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області.

  28. Василя Дем’янчука - з посади голови Тячівської РДА Закарпатської області.

  29. Назарія Павлія - з посади голови Хустської РДА Закарпатської області.

  30. Юрія Клименка - з посади голови Гайворонської РДА Кіровоградської області.

  31. Олександра Лукашова - з посади голови Знам’янської РДА Кіровоградської області.

  32. Павла Сороку - з посади голови Маловисківської РДА Кіровоградської області.

  33. Андрія Кочергу - з посади голови Новгородківської РДА Кіровоградської області.

  34. Олександра Сенченка - з посади голови Новомиргородської РДА Кіровоградської області.

  35. Ольгу Бороту - з посади голови Олександрівської РДА Кіровоградської області.

  36. Сергія Самородченка - з посади голови Онуфріївської РДА Кіровоградської області.

  37. Сергія Завалія - з посади голови Петрівської РДА Кіровоградської області.

  38. Сергія Твердовського - з посади голови Світловодської РДА Кіровоградської області.

  39. Ольгу Анісімову-Шило - з посади голови Устинівської РДА Кіровоградської області.

  40. Андрія Шевкенича - з посади голови Дрогобицької РДА Львівської області.

  41. Надію Щур - з посади голови Жовківської РДА Львівської області.

  42. Володимира Кирилича - з посади голови Кам’янка-Бузької РДА Львівської області.

  43. Ігоря Хруня - з посади голови Пустомитівської РДА Львівської області.

  44. Олександра Лабецького - з посади голови Турківської РДА Львівської області.

  45. Андрія Грачова - з посади голови Біловодської РДА Луганської області.

  46. Людмилу Латишеву - з посади голови Новопсковської РДА Луганської області.

  47. Сергія Шакуна - з посади голови Попаснянської РДА Луганської області.

  48. Дмитра Мухтарова - з посади голови Сватівської РДА Луганської області.

  49. Анатолія Гаркавого - з посади голови Старобільської РДА Луганської області.

  50. Дениса Мусієнка - з посади голови Болградської РДА Одеської області.

  51. Камандара Байрамова - з посади голови Великобагачанської РДА Полтавської області.

  52. Тамілу Шевченко - з посади голови Кобеляцької РДА Полтавської області.

  53. Ярослава Березюка - з посади голови Володимирецької РДА Рівненської області.

  54. Миколу Петрушка - з посади голови Дубровицької РДА Рівненської області.

  55. Анатолія Смаглюка - з посади голови Зарічненської РДА Рівненської області.

  56. Григорія Сіденка - з посади голови Великописарівської РДА Сумської області.

  57. Вікторію Сокол - з посади голови Глухівської РДА Сумської області.

  58. Сергія Хрупу - з посади голови Краснопільської РДА Сумської області.

  59. Віталія Супруна - з посади голови Охтирської РДА Сумської області.

  60. Геннадія Дорошенка - з посади голови Сумської РДА Сумської області.

  61. Людмилу Юзьків - з посади голови Борщівської РДА Тернопільської області.

  62. Ігоря Яворського - з посади голови Зборівської РДА Тернопільської області.

  63. Юрія Ништу - з посади голови Теребовлянської РДА Тернопільської області.

  64. Олександра Похилого - з посади голови Тернопільської РДА Тернопільської області.

  65. Володимира Сергійчука - з посади голови Волочиської РДА Хмельницької області.

  66. Богдана Солошенка - з посади голови Кам'янської РДА Черкаської області.

  67. Олега Недогоду - з посади голови Монастирищенської РДА Черкаської області.

  68. Володимира Клименка - з посади голови Чигиринської РДА Черкаської області.

  69. Сергія Джоболду - з посади голови Чорнобаївської РДА Черкаської області.

  70. Володимира Потапенка - з посади голови Шполянської РДА Черкаської області.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України н апередодні призначив Валерія Євдокимова заступником глави Служби зовнішньої розвідки України (СЗР). Раніше Зеленський також провів нові кадрові зміни в СБУ – призначив Анатолія Дублика й Олександра Карпенка заступниками глави Служби.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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