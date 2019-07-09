Зеленський влаштував масштабні чистки в регіонах України: 70 звільнень за добу

Президент України Володимир Зеленський звільнив 70 голів районних державних адміністрацій.

Про це йдеться в указах №76-№146 від вівторка, 9 липня. Причиною вказується закінчення терміну повноважень президента України.

Повний список звільнених голів райадміністрацій:

Олександра Настасенка з посади голови Голосіївської районної в місті Києві держадміністрації. Володимира Каретка - з посади голови Святошинської районної в місті Києві держадміністрації. Ігоря Довбаня - з посади голови Солом'янської районної в місті Києві держадміністрації. Владислава Уткіна - з посади голови Гайсинської РДА Вінницької області. Олега Легезу - з посади голови Жмеринської РДА Вінницької області. Ярослава Чернегу - з посади голови Літинської РДА Вінницької області. Олега Китасюка - з посади голови Могилів-Подільської РДА Вінницької області. Сергія Ладана - з посади голови Мурованокуриловецької РДА Вінницької області. Людмилу Марцин - з посади голови Теплицької РДА Вінницької області. Леоніда Лобаня - з посади голови Тростянецької РДА Вінницької області. Катерину Кедик - з посади голови Шаргородської РДА Вінницької області. Михайла Вдовцова - з посади голови Ямпільської РДА Вінницької області. Наталію Василець - з посади голови Володимир-Волинської РДА Волинської області. Юлію Гринчук - з посади голови Горохівської РДА Волинської області. Валерія Ткачука - з посади голови Ківерцівської РДА Волинської області. Віктора Козака - з посади голови Ковельської РДА Волинської області. Андрія Харламповича - з посади голови Ратнівської РДА Волинської області. Анатолія Бринчука - з посади голови Старовижівської РДА Волинської області. Ореста Василишина - з посади голови Турійської РДА Волинської області. Василя Голядинця - з посади голови Шацької РДА Волинської області. Дмитра Дресвяннікова - з посади голови Бахмутської РДА Донецької області. Дмитра Такаджи - з посади голови Волноваської РДА Донецької області. Дмитра Черницю - з посади голови Мангушської РДА Донецької області. Володимира Сагайдака - з посади голови Новомосковської РДА Дніпропетровської області. Петра Яригна - з посади голови Бердичівської РДА Житомирської області. Миколу Жилінського - з посади голови Черняхівської РДА Житомирської області. Михайла Русанюка - з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області. Василя Дем’янчука - з посади голови Тячівської РДА Закарпатської області. Назарія Павлія - з посади голови Хустської РДА Закарпатської області. Юрія Клименка - з посади голови Гайворонської РДА Кіровоградської області. Олександра Лукашова - з посади голови Знам’янської РДА Кіровоградської області. Павла Сороку - з посади голови Маловисківської РДА Кіровоградської області. Андрія Кочергу - з посади голови Новгородківської РДА Кіровоградської області. Олександра Сенченка - з посади голови Новомиргородської РДА Кіровоградської області. Ольгу Бороту - з посади голови Олександрівської РДА Кіровоградської області. Сергія Самородченка - з посади голови Онуфріївської РДА Кіровоградської області. Сергія Завалія - з посади голови Петрівської РДА Кіровоградської області. Сергія Твердовського - з посади голови Світловодської РДА Кіровоградської області. Ольгу Анісімову-Шило - з посади голови Устинівської РДА Кіровоградської області. Андрія Шевкенича - з посади голови Дрогобицької РДА Львівської області. Надію Щур - з посади голови Жовківської РДА Львівської області. Володимира Кирилича - з посади голови Кам’янка-Бузької РДА Львівської області. Ігоря Хруня - з посади голови Пустомитівської РДА Львівської області. Олександра Лабецького - з посади голови Турківської РДА Львівської області. Андрія Грачова - з посади голови Біловодської РДА Луганської області. Людмилу Латишеву - з посади голови Новопсковської РДА Луганської області. Сергія Шакуна - з посади голови Попаснянської РДА Луганської області. Дмитра Мухтарова - з посади голови Сватівської РДА Луганської області. Анатолія Гаркавого - з посади голови Старобільської РДА Луганської області. Дениса Мусієнка - з посади голови Болградської РДА Одеської області. Камандара Байрамова - з посади голови Великобагачанської РДА Полтавської області. Тамілу Шевченко - з посади голови Кобеляцької РДА Полтавської області. Ярослава Березюка - з посади голови Володимирецької РДА Рівненської області. Миколу Петрушка - з посади голови Дубровицької РДА Рівненської області. Анатолія Смаглюка - з посади голови Зарічненської РДА Рівненської області. Григорія Сіденка - з посади голови Великописарівської РДА Сумської області. Вікторію Сокол - з посади голови Глухівської РДА Сумської області. Сергія Хрупу - з посади голови Краснопільської РДА Сумської області. Віталія Супруна - з посади голови Охтирської РДА Сумської області. Геннадія Дорошенка - з посади голови Сумської РДА Сумської області. Людмилу Юзьків - з посади голови Борщівської РДА Тернопільської області. Ігоря Яворського - з посади голови Зборівської РДА Тернопільської області. Юрія Ништу - з посади голови Теребовлянської РДА Тернопільської області. Олександра Похилого - з посади голови Тернопільської РДА Тернопільської області. Володимира Сергійчука - з посади голови Волочиської РДА Хмельницької області. Богдана Солошенка - з посади голови Кам'янської РДА Черкаської області. Олега Недогоду - з посади голови Монастирищенської РДА Черкаської області. Володимира Клименка - з посади голови Чигиринської РДА Черкаської області. Сергія Джоболду - з посади голови Чорнобаївської РДА Черкаської області. Володимира Потапенка - з посади голови Шполянської РДА Черкаської області.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України н апередодні призначив Валерія Євдокимова заступником глави Служби зовнішньої розвідки України (СЗР). Раніше Зеленський також провів нові кадрові зміни в СБУ – призначив Анатолія Дублика й Олександра Карпенка заступниками глави Служби.

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