Зеленський влаштував масштабні чистки в регіонах України: 70 звільнень за добу

Президент України Володимир Зеленський звільнив 70 голів районних державних адміністрацій.
Про це йдеться в указах №76-№146 від вівторка, 9 липня. Причиною вказується закінчення терміну повноважень президента України.
Повний список звільнених голів райадміністрацій:
Олександра Настасенка з посади голови Голосіївської районної в місті Києві держадміністрації.
Володимира Каретка - з посади голови Святошинської районної в місті Києві держадміністрації.
Ігоря Довбаня - з посади голови Солом'янської районної в місті Києві держадміністрації.
Владислава Уткіна - з посади голови Гайсинської РДА Вінницької області.
Олега Легезу - з посади голови Жмеринської РДА Вінницької області.
Ярослава Чернегу - з посади голови Літинської РДА Вінницької області.
Олега Китасюка - з посади голови Могилів-Подільської РДА Вінницької області.
Сергія Ладана - з посади голови Мурованокуриловецької РДА Вінницької області.
Людмилу Марцин - з посади голови Теплицької РДА Вінницької області.
Леоніда Лобаня - з посади голови Тростянецької РДА Вінницької області.
Катерину Кедик - з посади голови Шаргородської РДА Вінницької області.
Михайла Вдовцова - з посади голови Ямпільської РДА Вінницької області.
Наталію Василець - з посади голови Володимир-Волинської РДА Волинської області.
Юлію Гринчук - з посади голови Горохівської РДА Волинської області.
Валерія Ткачука - з посади голови Ківерцівської РДА Волинської області.
Віктора Козака - з посади голови Ковельської РДА Волинської області.
Андрія Харламповича - з посади голови Ратнівської РДА Волинської області.
Анатолія Бринчука - з посади голови Старовижівської РДА Волинської області.
Ореста Василишина - з посади голови Турійської РДА Волинської області.
Василя Голядинця - з посади голови Шацької РДА Волинської області.
Дмитра Дресвяннікова - з посади голови Бахмутської РДА Донецької області.
Дмитра Такаджи - з посади голови Волноваської РДА Донецької області.
Дмитра Черницю - з посади голови Мангушської РДА Донецької області.
Володимира Сагайдака - з посади голови Новомосковської РДА Дніпропетровської області.
Петра Яригна - з посади голови Бердичівської РДА Житомирської області.
Миколу Жилінського - з посади голови Черняхівської РДА Житомирської області.
Михайла Русанюка - з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області.
Василя Дем’янчука - з посади голови Тячівської РДА Закарпатської області.
Назарія Павлія - з посади голови Хустської РДА Закарпатської області.
Юрія Клименка - з посади голови Гайворонської РДА Кіровоградської області.
Олександра Лукашова - з посади голови Знам’янської РДА Кіровоградської області.
Павла Сороку - з посади голови Маловисківської РДА Кіровоградської області.
Андрія Кочергу - з посади голови Новгородківської РДА Кіровоградської області.
Олександра Сенченка - з посади голови Новомиргородської РДА Кіровоградської області.
Ольгу Бороту - з посади голови Олександрівської РДА Кіровоградської області.
Сергія Самородченка - з посади голови Онуфріївської РДА Кіровоградської області.
Сергія Завалія - з посади голови Петрівської РДА Кіровоградської області.
Сергія Твердовського - з посади голови Світловодської РДА Кіровоградської області.
Ольгу Анісімову-Шило - з посади голови Устинівської РДА Кіровоградської області.
Андрія Шевкенича - з посади голови Дрогобицької РДА Львівської області.
Надію Щур - з посади голови Жовківської РДА Львівської області.
Володимира Кирилича - з посади голови Кам’янка-Бузької РДА Львівської області.
Ігоря Хруня - з посади голови Пустомитівської РДА Львівської області.
Олександра Лабецького - з посади голови Турківської РДА Львівської області.
Андрія Грачова - з посади голови Біловодської РДА Луганської області.
Людмилу Латишеву - з посади голови Новопсковської РДА Луганської області.
Сергія Шакуна - з посади голови Попаснянської РДА Луганської області.
Дмитра Мухтарова - з посади голови Сватівської РДА Луганської області.
Анатолія Гаркавого - з посади голови Старобільської РДА Луганської області.
Дениса Мусієнка - з посади голови Болградської РДА Одеської області.
Камандара Байрамова - з посади голови Великобагачанської РДА Полтавської області.
Тамілу Шевченко - з посади голови Кобеляцької РДА Полтавської області.
Ярослава Березюка - з посади голови Володимирецької РДА Рівненської області.
Миколу Петрушка - з посади голови Дубровицької РДА Рівненської області.
Анатолія Смаглюка - з посади голови Зарічненської РДА Рівненської області.
Григорія Сіденка - з посади голови Великописарівської РДА Сумської області.
Вікторію Сокол - з посади голови Глухівської РДА Сумської області.
Сергія Хрупу - з посади голови Краснопільської РДА Сумської області.
Віталія Супруна - з посади голови Охтирської РДА Сумської області.
Геннадія Дорошенка - з посади голови Сумської РДА Сумської області.
Людмилу Юзьків - з посади голови Борщівської РДА Тернопільської області.
Ігоря Яворського - з посади голови Зборівської РДА Тернопільської області.
Юрія Ништу - з посади голови Теребовлянської РДА Тернопільської області.
Олександра Похилого - з посади голови Тернопільської РДА Тернопільської області.
Володимира Сергійчука - з посади голови Волочиської РДА Хмельницької області.
Богдана Солошенка - з посади голови Кам'янської РДА Черкаської області.
Олега Недогоду - з посади голови Монастирищенської РДА Черкаської області.
Володимира Клименка - з посади голови Чигиринської РДА Черкаської області.
Сергія Джоболду - з посади голови Чорнобаївської РДА Черкаської області.
Володимира Потапенка - з посади голови Шполянської РДА Черкаської області.
Володимир Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України н апередодні призначив Валерія Євдокимова заступником глави Служби зовнішньої розвідки України (СЗР). Раніше Зеленський також провів нові кадрові зміни в СБУ – призначив Анатолія Дублика й Олександра Карпенка заступниками глави Служби.
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