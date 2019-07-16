Зеленський влаштував масову "чистку" в регіонах: список звільнених

Президент України Володимир Зеленський 16 липня звільнив 21 главу районних державних адміністрацій (РДА).

Відповідні укази були оприлюднені прес-службою глави держави. У документах зазначено, що звільнення чиновників пов'язані із закінченням терміну повноважень попереднього президента країни.

Зокрема, указами Зеленського звільнено голів районів у Києві та ще трьох областях:

Володимир Зеленський president.gov.ua

С.Мартинчука з посади голови Печерської районної державної адміністрації в місті Києві;

О.Цибульщака з посади голови Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві;

О.Батюка з посади голови Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області;

Л.Коменди з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області;

В.Франчука з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області;

С.Фесуна з посади голови Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області;

І.Матлаєвої з посади голови Летичівської районної державної адміністрації Хмельницької області;

Б.Яцкова з посади голови Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області;

О.Бернашевського з посади голови Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області;

А.Зелінського з посади голови Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області;

О.Матвєйцевої з посади голови Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області;

О.Коцеміра з посади голови Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області;

Р.Муляра з посади голови Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області;

В.Павленка з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Харківської області;

К.Жидкова з посади голови Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області;

В.Войтенка з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області;

А.Калашника з посади голови Близнюківської районної державної адміністрації Харківської області;

Я.Яковчука з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області;

М.Кушніра з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області;

О.Середи з посади голови Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області;

Ю.Ковальчука з посади голови Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 11 липня звільнив 57 керівників районних державних адміністрацій. Раніше, 9 липня, президент звільнив від виконання обов'язків 70 голів РДА в Києві та 16 областях України. 1 липня – ще п'ятьох.

Як писав OBOZREVATEL:

Зеленський нещодавно ухвалив рішення замінити 12 послів України в світі. В Офісі глави держави наголосили, що робота з підбору й оформлення нових послів уже йде.

Незабаром журналісти, посилаючись на джерела в дипломатичних колах, розповіли, про які країни йдеться.

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