Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський влаштував масову "чистку" в регіонах: список звільнених

2.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський 16 липня звільнив 21 главу районних державних адміністрацій (РДА).

Відповідні укази були оприлюднені прес-службою глави держави. У документах зазначено, що звільнення чиновників пов'язані із закінченням терміну повноважень попереднього президента країни.

Зокрема, указами Зеленського звільнено голів районів у Києві та ще трьох областях:

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Новини
"Подзвоню щодо цього чорта": глава СБУ розповів про розмову із Зеленським

  • С.Мартинчука з посади голови Печерської районної державної адміністрації в місті Києві;

  • О.Цибульщака з посади голови Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві;

  • О.Батюка з посади голови Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області;

  • Л.Коменди з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області;

  • В.Франчука з посади голови Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області;

  • С.Фесуна з посади голови Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області;

  • І.Матлаєвої з посади голови Летичівської районної державної адміністрації Хмельницької області;

  • Б.Яцкова з посади голови Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області;

  • О.Бернашевського з посади голови Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області;

  • А.Зелінського з посади голови Деражнянської районної державної адміністрації Хмельницької області;

  • О.Матвєйцевої з посади голови Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області;

Новини
По заслузі: Зеленський нагородив кращих дзюдоїстів України

  • О.Коцеміра з посади голови Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області;

  • Р.Муляра з посади голови Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області;

  • В.Павленка з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Харківської області;

  • К.Жидкова з посади голови Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області;

  • В.Войтенка з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області;

  • А.Калашника з посади голови Близнюківської районної державної адміністрації Харківської області;

  • Я.Яковчука з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області;

  • М.Кушніра з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області;

  • О.Середи з посади голови Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області;

  • Ю.Ковальчука з посади голови Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 11 липня звільнив 57 керівників районних державних адміністрацій. Раніше, 9 липня, президент звільнив від виконання обов'язків 70 голів РДА в Києві та 16 областях України. 1 липня – ще п'ятьох.

Як писав OBOZREVATEL:

Зеленський нещодавно ухвалив рішення замінити 12 послів України в світі. В Офісі глави держави наголосили, що робота з підбору й оформлення нових послів уже йде.

Незабаром журналісти, посилаючись на джерела в дипломатичних колах, розповіли, про які країни йдеться.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
політика
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Столько же пришло голодных и инициативных.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel