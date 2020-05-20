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20 травня • оновлено в 13:40
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Зеленський визнав, що на Донбасі воюють росіяни та стріляють в українців

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Президент України Володимир Зеленський визнав, що на Донбасі воюють росіяни та стріляють в українців.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками року президентства.

"Вони (терористи на Донбасі – Ред.) різні, є багато доказів причетності російської десантури. Вони стріляють по нашим людям. Ми все це розуміємо. Немає ніякої зради. Ми точно знаємо, хто там і кількість. І чому вони стріляють. Там є і російські військові, і громадяни Росії", – зазначив гарант.

При цьому Зеленський не відповів, хто відповідальний за військове вторгнення в Україну, але визнав, що "команди йдуть з РФ".

"Ми розуміємо, що ми говоримо в Мінську з Російською Федерацією і у нас там три учасники: Україна, Росія та ОБСЄ. Це суб'єкти цієї війни", – підкреслив він.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію пресконференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи не закликав українських військовослужбовців не відповідати на обстріли терористів на Донбасі.

Також Зеленський сказав, що йому потрібен ще рік на те, щоб завершити боротьбу в питанні врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Мінських домовленостей.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Пресконференція Зеленського 2020 Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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