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11 вересня • оновлено в 11:35
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Зеленський визначився з новим главою військової прокуратури: хто він

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Президент України Володимир Зеленський погодив призначення народного депутата кількох скликань Віктора Чумака на посаду керівника військової прокуратури.

Відповідний документ виявився в розпорядженні "Дзеркала тижня". Відзначимо, з 2014 року це крісло займав Анатолій Матіос.

"Кандидатура Чумака Віктора Васильовича для призначення на посаду заступника генерального прокурора – головного військового прокурора узгоджена", - йдеться в підписаному президентом документі.

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Віктор Чумак і Володимир Зеленський

Віктор Чумак і Володимир Зеленський

Колаж

Напередодні джерела видання повідомили про плани генпрокурора України Руслана Рябошапки призначити Чумака керівником військової прокуратури замість звільненого Матіоса.

За їхніми даними, керівництво збирається переформатувати військову прокуратуру, виключивши її подвійне підпорядкування ГПУ і Міністерству оборони.

Відомо, що Чумак – український політик, юрист, народний депутат України 7-го і 8-го скликань ("Удар" і БПП, останню фракцію покинув 4 лютого 2016 року за власним бажанням).

Він майор запасу й колишній голова комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, лідер громадського союзу "Громадянський рух Хвиля". Він давно і близько знайомий із Русланом Рябошапкою.

Документ

Документ

Дзеркало тижня

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса 2 вересня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

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Особи
Віктор Чумак Володимир Зеленський Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
Генеральна прокуратура України політика
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