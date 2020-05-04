Головна Новини
4 травня • оновлено в 22:59
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський визначився з долею Саакашвілі при Кабміні

11.7т
Читати матеріал російською

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримає офіційну високу посаду в Україні.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в Офісі президента Володимира Зеленського.

"У найближчі дні його призначать. Ми не можемо поки що говорити, ким його призначать, адже про це повинен сказати президент. Можу тільки сказати, що він буде допомагати працювати уряду", – сказав співрозмовник.

Як передає "Інтерфакс-Україна", колишній глава Одеської ОДА також підтвердив, що Зеленський незабаром оголосить про його призначення, але посаду не уточнив.

"Я думаю, що про це сам президент оголосить в найближчі дні. Я дійсно мав консультації з ним і з адміністрацією президента, з різними підрозділами, так само, як з різними парламентськими лідерами", – сказав Саакашвілі.

Саакашвілі і Зеленський

Саакашвілі і Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, спочатку Саакашвілі націлювався на посаду віце-прем'єра з реформ. Такої посади в Кабміні раніше не було.

Пізніше з'явилася інформація, що нардепи не хочуть підтримувати його кандидатуру. В ОП розповіли, що Саакашвілі може стати представником Зеленського в Кабміні чи секретарем Національної ради реформ. На ці посади президент може призначати без схвалення парламенту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Офіс президента
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
96
45
Смішно
5
Цікаво
13
Сумно
22
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Перепил Недо
Перепил Недо
Нужто обезьянник в киевском зоопарке открывают? И все смогут Карлсона бананами угощать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Voronin Voronin
Voronin Voronin
Для Карлсона что-то придумали. Измаялся совсем бедолага, а сколько идей еще...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – понад 250 тисяч.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги