Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримає офіційну високу посаду в Україні.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в Офісі президента Володимира Зеленського.

"У найближчі дні його призначать. Ми не можемо поки що говорити, ким його призначать, адже про це повинен сказати президент. Можу тільки сказати, що він буде допомагати працювати уряду", – сказав співрозмовник.

Як передає "Інтерфакс-Україна", колишній глава Одеської ОДА також підтвердив, що Зеленський незабаром оголосить про його призначення, але посаду не уточнив.

"Я думаю, що про це сам президент оголосить в найближчі дні. Я дійсно мав консультації з ним і з адміністрацією президента, з різними підрозділами, так само, як з різними парламентськими лідерами", – сказав Саакашвілі.

Саакашвілі і Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, спочатку Саакашвілі націлювався на посаду віце-прем'єра з реформ. Такої посади в Кабміні раніше не було.

Пізніше з'явилася інформація, що нардепи не хочуть підтримувати його кандидатуру. В ОП розповіли, що Саакашвілі може стати представником Зеленського в Кабміні чи секретарем Національної ради реформ. На ці посади президент може призначати без схвалення парламенту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся