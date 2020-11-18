Зеленський, вітаючи сержантів ЗСУ, акцентував на агресії Росії

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Зеленський, вітаючи сержантів ЗСУ, акцентував на агресії Росії

Президент України Володимир Зеленський привітав українських сержантів із професійним святом – Днем сержанта Збройних Сил України. У своєму зверненні він акцентував увагу на збройній агресії Росії.

Привітання від голови держави опублікувала пресслужба ОПУ. Гарант відзначив, що сержантський корпус є основою сучасного українського війська, опорою для командирів та зразком у виконанні поставлених завдань.

"Як беззаперечні лідери солдатських колективів ви відіграєте одну з ключових ролей у підготовці воїнів та управлінні ними на полі бою завжди керуючись гаслом: "Слідуй за мною – роби, як я", – сказав він.

Зеленський також відзначив військових, що захищають українську землю від російського агресора на Донбасі.

"Українські сержанти щоденно демонструють кращі командирські якості та особистим прикладом й умілими діями доводять свою високу бойову майстерність, відвагу та особливу організаторську роль у житті військових колективів. У цей день ми схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять", – підкреслив президент.

Зеленський від імені українців подякував сержантському корпусу за стійкість і героїзм, які виявлені під час захисту територіальної цілісності нашої країни.

"Дякую сержантам та старшинам, які перебувають у запасі і проходять службу у військовому резерві за готовність у разі загрози поповнити бойові підрозділи. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя та нових звершень в ім’я нашої перемоги. Слава сержантському корпусу Збройних Сил України! Слава Україні!" – резюмував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 листопада відзначається День сержанта Збройних сил України. Свято було встановлено указом президента Петра Порошенка від 19 квітня 2019 року.

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