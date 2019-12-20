"Давайте залишатися людьми": Зеленський виступив перед "слугами народу". Перше відео корпоративу

На новорічному корпоративі партії "Слуга народу", який у п'ятницю, 20 грудня, влаштували в ресторані "CHI", перед народними депутатами виступив президент України Володимир Зеленський.

Про це розповів один з учасників заходу, пише "Українська правда" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Президент тост говорив і зробив зауваження Трухіну, який хотів собі на округ виписати купу грошей. Після цього він сказав щось типу: це був рік свині, наступний – щура, але давайте залишатися людьми", – поділився нардеп.

Зеленський виступив на корпоративі "Слуги народу" Facebook Олени Мошенець

Крім того, стало відомо, що на свято приїхали прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністри Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет і Володимир Бородянський.

"Всі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами", – розповів один із депутатів, який не захотів бути названим.

Крім того, з'явилися і перші кадри з вечірки. Народна депутатка Олена Мошенець показала фото із Зеленським у Facebook і написала: "Сил нам у 2020". Вона також поділилася відео виступу на корпоративі співачки Тіни Кароль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучою свята "слуг" стала Катя Осадча, а виступала, крім Кароль, також Jerry Heil. На корпоративі планували провести благодійний аукціон.

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