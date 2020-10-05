Зеленський виступив на Diia Summit і пообіцяв прибрати паперову тяганину в 2021 році

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що в 2021 році в нашій країні почнуть прибирати паперові документи та вводити цифрові.

Про це глава держави розповів на презентації нових проектів "Дія" на Diia Summit в понеділок, 5 жовтня.

"2021 рік стане початком входження країни в режим paperless. Тобто ніяких більше паперів. Це стосується всіх державних органів. Ні одна державна установа не зможе вимагати від українців ніяких довідок, виписок або інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг", – пояснив гарант.

При цьому Зеленський зазначив, що створення цифрового держави – це складний, важливий шлях.

"Рік тому "держава в смартфоні" була тільки нашою мрією. Сьогодні, коли мобільним додатком "Дія" користуються 5 мільйонів громадян України, це вже точно початок нової реальності. Реальності, де Україна буде цифровий сучасними комфортними для людей. Це рух вже не зупинити. Цей шлях вже незворотній. Вірю в це, робимо це", – підкреслив президент.

Зеленський нагадав, що онлайн вже можна отримувати дозволи від забудовника, реєструвати ФОП "за 15 хвилин", реєструвати дитину в e-малятко, користуватися цифровими правами і цифровим паспортом, з яким можна подорожувати або відкрити банківський рахунок онлайн.

Президент запевнив, що все перераховане вище "лише десята частина наших великих планів", тому що "100% послуг будуть онлайн, а бюрократія і корупція стануть нетиповим явищем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 5 жовтня стала доступною послуга швидкої реєстрації бізнесу за допомогою порталу електронних послуг і мобільного застосування "Дія".