Зеленський виступив із заявою про катастрофу MH17

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву з приводу шостих роковин збиття російськими терористами малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.

Внаслідок авіакатастрофи 17 липня 2014 року загинули 298 осіб. Звернення глави держави з приводу трагічної події оприлюднено в його Telegram-каналі.

"Шість років тому трапилася страшна катастрофа пасажирського літака Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17, який прямував із Амстердама до Куала-Лумпура. Загинуло 298 осіб – усі пасажири й весь екіпаж", – йдеться в заяві.

У ній президент зазначив, що від початку розслідування цієї трагедії Україна показала себе як надійний міжнародний партнер, зацікавлений у встановленні правди.

"Кримінальний процес проти можливих винуватців злочину розпочався в Нідерландах 9 березня цього року. Цей суд обіцяє стати одним із найбільших у світовій практиці за останні десятиліття, адже, крім усього іншого, до нього прикута значна міжнародна увага", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що ніщо не поверне втрачених життів і не втамує горя рідних та близьких, чиї батьки, діти й друзі загинули в авіакатастрофі МН17.

"Але справедливість має відновитися. В ім'я миру та пам'яті всіх загиблих", – підсумував президент.

Звернення президента (Telegram-канал Zelenskiy/Official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідство у справі про збиття влітку 2014 року малайзійського Boeing 777 рейсу MH17 практично добігло кінця і провина Росії в тому, що трапилося, вже доведена. Але як і 17 липня 2014-го, так і практично напередодні суду РФ усіляко намагається уникнути відповідальності за скоєне.