Зеленський виступить перед Радою зі щорічним посланням

Вікторія Довгань Політика 10:53, 15.10.2020 Оновлено: 11:02, 15.10.2020

У вівторок, 20 жовтня, Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою України із традиційним щорічним посланням.

У ньому глава держави окреслить стратегічні напрямки розвитку України, розповіла "РБК-Україна" прессекретарка президента Юлія Мендель.

Вона наголосила, що виголошення згаданого послання мало відбутися ще у квітні, однак через погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом захід було відтерміновано.

Але 20 жовтня український парламент працюватиме у звичному режимі, тому президент відвідає його.

Нагадаємо, через спалах захворювання COVID-19 на нараді голів фракцій наприкінці вересня було ухвалено рішення скасувати пленарні засідання на 1 і 2 жовтня, а також весь наступний пленарний тиждень після вказаних дат.

Відтак український парламент збереться лише 20 жовтня для розгляду в першому читанні проєкту держбюджету на 2021 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня президент Зеленський підписав указ "Про Стратегію національної безпеки України". Документ регламентує основні напрями державної політики у цій галузі.

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