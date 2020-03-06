Президент України Володимир Зеленський вийде з "мінського процесу", якщо глава РФ Володимир Путін не припинить війну на Донбасі за рік.

Про це сам Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian. Видання уточнює, що повна версія інтерв'ю буде оприлюднена незабаром.

Президент України розповів, що річний термін для Путіна починає рахуватися з першого саміту "нормандської четвірки" в грудні 2019 року. "Я не дам п'ять років, які мені надали українці, на роботу з Мінськими угодами. Я не буду цього робити", – сказав він.

Зеленський і Путін Колаж

"Час іде... Уряд може витратити один рік на угоду. Протягом цього періоду вона повинна бути реалізована. Більше не можна чекати", – заявив український лідер.

Він зазначив, що сподівається домовитися з Путіним, щоб покласти край війні. Водночас він пригрозив вийти з переговорів за рік, якщо не буде жодного прогресу.

Президент також наголосив, що його розмова з Путіним на "нормандській" зустрічі в Парижі мала "кілька емоційних аспектів. "Думаю, він мене почув. У мене було відчуття. Сподіваюся, воно не помилкове", – сказав Зеленський.

Зеленський також вказав на наявність "двох або трьох планів" подальших дій після виходу з переговорів, але їх деталі не розкрив.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський заявив, що в кінці квітня може відбутися ще одна зустріч у "нормандському форматі".

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