Зеленський "відверто" висловився про скандал довкола КСУ: згадав Майдани і "чортів"

Український глава Володимир Зеленський прокоментував скандал довкола Конституційного Суду, заявивши, що демарш останнього – це публічний прояв змови частини старих еліт та олігархів проти президента і країни.

Заяву глави держави було опубліковано 1 листопада в Telegram. Президент сказав, що хоче сказати кілька слів про ситуацію довкола КСУ "відверто, віч-на-віч, як між своїми".

Як зазначив Зеленський, декому дуже потрібне "збереження касти недоторканних" в Україні, з чим і пов'язане рішення КСУ скасувати кримінальну відповідальність за незаконне декларування.

"На Геловін усі біси з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так збіглося. Прізвища бісів ви прекрасно знаєте", – сказав Зеленський.

Пропонуємо ознайомитися з повним текстом без змін:

Давайте скажу кілька слів про наш Конституційний Суд, який цього тижня вирішив протиставити себе державі та суспільству. Відверто. Віч-на-віч. Як між своїми. Тому що це вже зовсім не про чесну політичну конкуренцію. І зовсім не про Конституцію, верховенство права, законність. І точно не про справедливе майбутнє. Швидше, це про традиційну нашу брудну політику, коли своїм усе, а суспільству – злидні. Це про змову старих еліт, які взагалі не хочуть нормальної держави тут. Це про те, як не можна робити в сучасному світі.

Так от, сьогодні на одній шальці терезів – знищення всього того, заради чого боролися на всіх наших Майданах. Хіба ми не хочемо, щоб чиновники звітували перед суспільством? Чи щоб вони не нахабнішали все більше від безкарності? Чи щоб державний ресурс розподілявся справедливо, а не тільки для обраних олігархів? Ми, суспільство, вже неодноразово казали – так, хочемо нових відносин. А от Конституційний Суд, судді якого були призначені старою системою та моїми попередниками, тими самими, які завжди "руку на серце" й сорочку готові рвати за країну, вважають інакше. Всім їм конче потрібне збереження "касти недоторканних". Вони (судді) довго сиділи в засідці. Поки не почалися, нарешті, перевірки декларацій чиновників. Поки НАБУ вже від нашої влади не отримало право на повноцінну оперативно-розшукову роботу. Поки не запрацював Вищий антикорупційний завдяки зміні влади у 2019-му. І ось тут їм усім стало страшно. Дуже. І відразу захотілося вийти з усіх домовленостей про створення іншої, прозорої реальності. Формальні приводи знайдені. І раптом Суд у прискореному форматі починає розглядати та скасовувати фундаментальні закони. Всю антикорупцію. НАБУ, якому ми дали можливості. НАЗК, яке почало прискіпливо дивитися, хто й скільки заробив і витратив. На черзі – той же Вищий антикорупційний, який саджатиме топ-крадіїв за ґрати. Ну не хочуть старі еліти платити за будь-якими рахунками. Не хочуть відповідати за свої шикарні роки безконтрольного життя.

На іншій шальці терезів – повноцінна свобода. Повноцінні права людей і гарантії справедливості. Повноцінна сучасна держава, де будь-який чиновник може й повинен декларувати свій дохід та відправлятися у в'язницю, якщо його витрати сильно перевищують доходи. На іншій шальці терезів – усі ми, громадяни вільної країни. Тієї, яку ми досі намагаємося вирвати в олігархів. Тієї, де не можна нахабніти, обкрадати, скуповувати міністрів і депутатів.

Я точно знаю, що сьогоднішній демарш Конституційного Суду – це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти президента і проти країни. Ніяк інакше. Конкретно проти. Бо тільки слабкий президент і слабка держава – запорука збереження їхнього корупційного способу життя. Інакше вони не вміють. Як там кажуть – на Геловін усі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так збіглося. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте.

Як писав OBOZREVATEL: