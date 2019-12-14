"Темп буде наростати": Зеленський зробив гучну заяву про "турбозміни" в Україні

За допомогою об'єднання як національної ідеї Україна зможе "зробити неможливе" і стати країною з динамічним розвитком та найшвидшим темпом позитивних змін у світі.

Таку думку в колонці для спеціального випуску журналу "Новое Время" "Світ у 2020" висловив президент Володимир Зеленський. Його стаття називається "Вперед і вгору. Про формулу майбутнього для країни".

Політик підкреслив, що українці обрали правильний напрямок – "до сучасної, європейської країни з ринковою економікою та сильною демократією".

Володимир Зеленський ТСН

"Але насправді ходили зачарованим колом. Те, що починалося благородними намірами та красивими деклараціями, закінчувалося договірняками, схемами, брехнею політиків, корупцією та пануванням монополій. Цикл повторювався кожні чотири-п'ять років, а іноді й частіше. Ми втрачали сили та мотивацію. Втрачали повагу світу, території та, найстрашніше, втрачали людей", – написав український глава.

Він висловив упевненість у тому, що тепер ситуація зміниться. Як підкреслив Зеленський, "формула майбутнього для України" складається з п'яти складових, перша серед яких – мир.

"Ми хочемо миру на наших умовах. Тобто з поверненням Україні територій і наших людей. Із припиненням обстрілів і справжнім, а не фейковим мирним процесом. І тому саме ми, а не хтось інший зобов’язані діяти та досягати мирних рішень", – зазначив президент.

Він додав, що мир – умова важлива, але не єдина: "Точно так само нам необхідні ефективні інститути та прозорі правила гри, обов’язкові для всіх. Перемога над корупцією та справедливі суди, рівність усіх перед законом і ліквідація привілеїв для обраних. Безумовний захист прав власності й жорсткі рамки повноважень, у які буде поставлено будь-якого чиновника – від президента до сільського старости​​​​​​​".

Зеленський також вказав на важливість реального народовладдя, якісної інфраструктури, інвестицій.

"Можна скільки завгодно сміятися над "турборежимом" роботи влади, але не можна не визнати: у країні відбуваються зміни, на які не наважувалися цілі покоління українських політиків.

У 2020-му темп змін тільки наростатиме — за всіма п’ятьма напрямками. Зачароване коло розвитку розімкнули. І тепер тільки один шлях: уперед і вгору. Ну що, побігли!" – підсумував український глава.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Time помістив на обкладинку свого випуску фото Зеленського із заголовком: "Людина посередині. Український президент Володимир Зеленський спійманий в пастку між Путіним і Трампом".

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