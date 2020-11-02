Зеленський висловився про повернення суддів КСУ після "оновлення"

Президент України Володимир Зеленський допустив повернення деяких суддів Конституційного суду на свої посади після оновлення складу.

Про це він сказав увечері в понеділок, 2 листопада, в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Президент переконаний, що самостійна відставка суддів КСУ буде найбільш ліберальним шляхом розв'язання кризи.

"Якщо судді бачать реакцію суспільства, реакцію парламентаризму, реакцію міжнародних партнерів, то вони повинні піти у відставку... Я знаю, що там були судді, які не підтримали це рішення, але і вони повинні піти у відставку. Тоді у них буде чесний шанс стати суддями КСУ в оновленому складі", – розповів президент.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський підкреслив, що не буде "відступати назад" і не збирається відкликати свій законопроект про звільнення всього складу КСУ. Він заявив, що главі Суду Олександру Тупицькому варто покинути свій пост, якщо у нього є гідність.