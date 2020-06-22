Зеленський висловився про поїздку на військовий парад до Путіна
Президент України Володимир Зеленський не поїхав би на військовий парад до Москви (24 червня) з нагоди річниці завершення Другої світової війни, навіть якби отримав запрошення від російської сторони.
Про це він заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, переклад якого опубліковано на сайті глави держави.
"Ні, не поїхав би [на парад до Москви]. Мені здається, офіційного запрошення не було", – відповів Зеленський.
Також президента запитали, чи вірить він у можливість домовитися про мир з Путіним в той момент, коли він публічно показує силу світовій спільноті.
"Скажу вам відверто, у мене немає часу на те, щоб вірити або не вірити Володимиру Путіну. Я просто повинен робити свою роботу, як я вважаю правильно, щоб досягти результату", – сказав Зеленський.
Він додав, що рухається до "великої перемоги", домагаючись маленьких – повернення українців з полону РФ, передачу жителям окупованих територій гуманітарної допомоги, відновлення інфраструктури, боротьбу за "молоді уми" тощо.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні Путін заявив про "неминучий" візит президента України до Москви. За його словами, "це справа часу".