Зеленський висловився про поїздку на військовий парад до Путіна

Кирило Лютий Політика 18:45, 22.06.2020

Президент України Володимир Зеленський не поїхав би на військовий парад до Москви (24 червня) з нагоди річниці завершення Другої світової війни, навіть якби отримав запрошення від російської сторони.

Про це він заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, переклад якого опубліковано на сайті глави держави.

"Ні, не поїхав би [на парад до Москви]. Мені здається, офіційного запрошення не було", – відповів Зеленський.

Також президента запитали, чи вірить він у можливість домовитися про мир з Путіним в той момент, коли він публічно показує силу світовій спільноті.

"Скажу вам відверто, у мене немає часу на те, щоб вірити або не вірити Володимиру Путіну. Я просто повинен робити свою роботу, як я вважаю правильно, щоб досягти результату", – сказав Зеленський.

Він додав, що рухається до "великої перемоги", домагаючись маленьких – повернення українців з полону РФ, передачу жителям окупованих територій гуманітарної допомоги, відновлення інфраструктури, боротьбу за "молоді уми" тощо.

Володимир Зеленський (фото - сайт президента України)

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Путін заявив про "неминучий" візит президента України до Москви. За його словами, "це справа часу".

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