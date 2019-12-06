"Давайте розмовляти з усіма": Зеленський висловився про переговори з "Л/ДНР"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести прямі переговори з терористами "Л/ДНР", які діють на тимчасово окупованій території Донбасу.

Про це український лідер сказав у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 9 грудня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Україна не розмовляє з бойовиками. Але ми з вами повинні розуміти, як відбуваються п'ять років усі ці розмови в Тристоронньої контактній групі. Там присутня Україна, Росія, ОБСЄ і представники тимчасово окупованих територій. Тобто вони там є. Безпосередньо президент із ними не говорить і не буде говорити, це зрозуміло", – пояснив Зеленський.

Володимир Зеленський Скрін відео

При цьому президент підкреслив, що в ОРДЛО проживає багато людей і не всі вони сепаратисти.

"Багато людей, які перетинають КПВВ, я ними спілкувався, вони просять, я з ними зустрічався в Станиці Луганській, у Золотому. Вони хочуть припинення війни, вони кажуть, ми не хочемо в Росію, ми – українці, ми хочемо бути в Україні. З цими людьми ми повинні розмовляти, обов'язково", – сказав політик.

У мінській ТКГ, на думку Зеленського, повинні бути представники Донбасу, які переїхали в інші регіони України.

"Якщо вони [росіяни] кажуть, що розмовляйте з жителями окупованих територій, ви не знаєте, що їм потрібно, так все дуже просто – давайте розмовляти з усіма. Нехай мешканці, які переїхали, теж приїдуть до Мінська, сядуть за стіл і скажуть, чому вони переїхали", – сказав Зеленський.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі ток-шоу Володимир Зеленський також заявив, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане можливим тільки тоді, коли Україна буде повністю контролювати кордон із Росією.

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