Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 03:29
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Із мене корона не спаде": Зеленський висловився про "кроки на зустріч" Росії

2.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі дзвінки до глави Росії Володимира Путіна було здійснено за його ініціативою.

Про це він сказав на пресмарафоні в четвер, 10 жовтня, в Києві. Журналістка з російського видання РБК запитала у Зеленського, "чи розглядає він можливість вдатися до якихось кроків назустріч Росії в односторонньому порядку".

Вона уточнила, що має на увазі відновлення прямого авіасполучення або скасування обмежень для росіян на в'їзд до країни.

Новини
"Можуть бути будь-які угоди": Зеленський висловився про таємні домовленості Трампа і Путіна щодо України

"Мені сподобалося, як ви сказали: на зустріч один одному в односторонньому порядку", – звернув увагу український лідер.

"Дивіться: я подзвонив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у нас відбувся обмін. Усі дзвінки здійснював я – з мене корона не спаде. Та й у мене її немає, тому що я дійсно хочу завершити війну. Тому, я вважаю, що це з нашого боку й були перші кроки назустріч", – додав Зеленський.

Він зазначив, що обидві сторони повинні хотіти вирішити конфлікт, припинити стріляти, сісти за стіл переговорів і змінити риторику.

Новини
"Сир за 58 грн/кг – можу собі дозволити": Зеленський розповів про покупки в елітному магазині Києва

"Назустріч один одному – це продовжити обмін і завершити його... Гуманітарне питання є пріоритетом", – наголосив Зеленський.

"Обмін – це ж не принцип: ні, давайте ви нам це, і тоді будемо про обмін. Це нечесно відносно громадян своїх країн", – сказав він.

Стосовно авіасполучення Зеленський наголосив, що скасування польотів РФ дійсно є економічно невигідним для України. "Але наші люди повинні цього хотіти. Це важливо", – заявив президент.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос на пресмарафоні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пресмарафон Володимира Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пресмарафон Володимира Зеленського Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
політика
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
35
11
Смішно
5
Цікаво
8
Сумно
40
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
'' шаг на встречу'' і ''шаг навстречу'' - це дві великі різниці. Зебіл як раз на жаль має на увазі ''навстречу''.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Красава Зеля! Ты на много умней,чем боров Порошенко. Кончай войну и люди будут тебе благодарны
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
ivanov sergej
ivanov sergej
стремно таким обменом хвалится.граждане украины задержанные на территории украины обменяны на граждан украины задержанных на территории россии.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel