"Із мене корона не спаде": Зеленський висловився про "кроки на зустріч" Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі дзвінки до глави Росії Володимира Путіна було здійснено за його ініціативою.
Про це він сказав на пресмарафоні в четвер, 10 жовтня, в Києві. Журналістка з російського видання РБК запитала у Зеленського, "чи розглядає він можливість вдатися до якихось кроків назустріч Росії в односторонньому порядку".
Вона уточнила, що має на увазі відновлення прямого авіасполучення або скасування обмежень для росіян на в'їзд до країни.
"Мені сподобалося, як ви сказали: на зустріч один одному в односторонньому порядку", – звернув увагу український лідер.
"Дивіться: я подзвонив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у нас відбувся обмін. Усі дзвінки здійснював я – з мене корона не спаде. Та й у мене її немає, тому що я дійсно хочу завершити війну. Тому, я вважаю, що це з нашого боку й були перші кроки назустріч", – додав Зеленський.
Він зазначив, що обидві сторони повинні хотіти вирішити конфлікт, припинити стріляти, сісти за стіл переговорів і змінити риторику.
"Назустріч один одному – це продовжити обмін і завершити його... Гуманітарне питання є пріоритетом", – наголосив Зеленський.
"Обмін – це ж не принцип: ні, давайте ви нам це, і тоді будемо про обмін. Це нечесно відносно громадян своїх країн", – сказав він.
Стосовно авіасполучення Зеленський наголосив, що скасування польотів РФ дійсно є економічно невигідним для України. "Але наші люди повинні цього хотіти. Це важливо", – заявив президент.
Володимир Зеленський і Володимир Путін
Колаж
Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос на пресмарафоні.
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