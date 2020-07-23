Зеленський вірить у повне припинення вогню на Донбасі: слово за "нормандською четвіркою"

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що угода про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами країн "нормандської четвірки", що підвищить її статус і збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у КПВВ "Станиця Луганська" у рамках робочої поїздки на Донбас, йдеться на сайті глави держави.

"У нас дійсно багато професіоналів, які перебувають у постійних переговорах у форматі засідання ТКГ (Тристоронньої контактної групи) і які домовилися про дуже серйозний крок для всієї нашої країни – постійне припинення вогню.

Цей документ зараз очікує підписання всіх сторін Нормандської групи. Вірю в те, що всі сторони – Україна, Франція, Німеччина і РФ – підпишуть, і з 27 числа, вірю, що може наступити момент, коли буде постійне припинення вогню", – розповів президент.

Зеленський також зазначив, що в разі обстрілу українських військових на Донбасі вони завжди відповідають і дуже потужно.

Як писав OBOZREVATEL, у середу, 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.