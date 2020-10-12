Зеленський вірить у мир з Путіним та вступ до НАТО: оприлюднено нове інтерв'ю президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можна досягти миру на Донбасі шляхом переговорів з главою РФ Володимиром Путіним. Також гарант підтвердив прагнення нашої країни вступити в НАТО.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю "ВВС-Україна". OBOZREVATEL зібрав основні заяви, які зробив президент.

Про переговори з Путіним

Зеленський заявив, що Україна готова слідувати настановам Мінського процесу в питаннях мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Однак це не означає, що вона піде на все поступки, які диктує країна-агресор Росія, яка теж є членом переговорного процесу.

У той же час президент заявив, що готовий говорити з главою РФ Путіним, але вказав на нюанси.

"Що стосується речей, слів, які йдуть з Кремля. Я розумію, для чого це, але я ж хочу вам сказати, що ми готові йти за Мінськом ... Я йому (Путіну. – Ред.) неодноразово відкрито говорив: ні, будуть особливі умови, закон про особливий статус – це зміни до Конституції відповідно до децентралізації. Воно все повинно бути, я з цим згоден, але зміни Конституції, ті, які вони хочуть, сьогодні неможливі", – запевнив Зеленський.

Війна на Донбасі

Президент України висловив готовність скласти повноваження, якщо він не зможе закінчити війну на Донбасі. Також він сказав, що вірить, що зможе укласти мирну угоду з Путіним, яка поверне всі окуповані території, включно з Кримом.

"Я вірю в це. В іншому випадку я б не йшов у президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це правда. Але я не втрачаю цю віру", – сказав він.

Також Зеленський розповів, що піти з поста президента для нього не проблема.

"Я відразу говорив, що я не чіпляюся ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка здатна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами", – підкреслив глава держави.

Падіння рейтингу

Відзначимо, що Зеленський під час інтерв'ю розсміявся зі слів про втрату їм підтримки більшості українців. Журналіст нагадав українському гаранту, що підтримка 73 відсотків, з якою він переміг на виборах, перетворилася в 35. Президент розповів, що нібито не переживає про втрату рейтингів. На думку Зеленського, ті, хто довіряв йому раніше, думка не змінили.

"Люди бачать, що я людина відкрита, я працюю 24/7, я роблю все заради країни. Для мене нічого іншого не має значення, крім того, щоб я просто нічого не зміг змінити. Зробити ключові зміни в Україні. І залишитися в історії своєї держави. Більше амбіцій у мене немає", – сказав президент.

НАТО

Глава держави зазначив, що Україна вже стала партнером НАТО з розширеними можливостями.

"Ми йдемо в НАТО, адже це безпека в нашому регіоні. Ми це розуміємо, тому так, у нас потужна армія, у нас армія в 200 тисяч, ми оновлюємо техніку, але цього мало ... А членство в НАТО – це дуже важливий сигнал Російської Федерації, це найважливіша підтримка", – акцентував він.

Про Венедіктову

Президент Зеленський сказав, що може звільнити генерального прокурора Ірину Венедіктову, якщо вона не покаже певного результату до кінця року.

"Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, півроку – дуже мало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли... Але якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку ж відповідь", – зазначив він.

Про призначення Татарова

Зеленський заявив, що вірить, що призначений ним в ОПУ колишній чиновник часів Віктора Януковича – Олег Татаров, не розганяв мітингувальників на Майдані в 2014 році. При цьому він зазначив, що заступник глави ОПУ Татаров професіонал своєї справи.

Також президент не вважає, що призначення Татарова – це "повернення до старої політики Януковича" і продовження проросійської політики.

"Це просто слова зараз звучать, вибачте мене, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Хтось говорить. Ця конкретна людина (Татаров – Ред.) нікого не розганяв. Я б ніколи – я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України – ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані ", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента пояснили, чому Володимир Зеленський охочіше дає інтерв'ю іноземним ЗМІ.