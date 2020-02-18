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18 лютого • оновлено в 19:42
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Зеленський вирішив звільнити Рябошапку? Генпрокурор відповів ЗМІ

6.3т
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Президент України Володимир Зеленський нібито вирішив звільнити генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Як стверджує "Страна", в понеділок, 17 лютого, Рябошапка провів зустріч із Зеленським на Банковій, після якої "повідомив близькому колу співробітників, що і він сам, і всі його заступники найближчим часом підуть у відставку".

"За словами Рябошапки, президент висловив сильне невдоволення роботою Офісу генпрокурора", – пише ресурс.

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Пізніше пресслужба відомства спростувала інформацію про відставку Рябошапки, який назвав її провокацією й "атакою проти реформи прокуратури, свідченням того, що ми не є зручними".

Рябошапка заперечує відставку

Рябошапка заперечує відставку

Зеленський і Рябошапка

Зеленський і Рябошапка

Офіс президента України

Як писав OBOZREVATEL, недавно суспільство "підірвала" новина про звільнення глави Офісу президента Андрія Богдана, якого Володимир Зеленський замінив своїм помічником.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Ку Алексей
Ку Алексей
патриоты и активисты напряглись.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
после кровавого переворота начиная с правления бaндepoвckого режима эта должность имеет называние Главный палач по правам человека.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Разве можно увольнять Рябошавку, он же всех посадил!
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