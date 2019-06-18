Зеленський вирішив звільнити Луценка: в Раді виступили проти

Парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності не буде підтримувати подання президента України про відставку Генпрокурора Юрія Луценка.

У документі Володимира Зеленського знайшли декілька недоліків, повідомив глава Комітету Андрій Кожем'якін. Зокрема, в ньому не було висновків кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, пише "Новое время".

"Генпрокурор звільняється з посади за згодою Ради у зв'язку з поданою заявою про звільнення, але він її не подав. По-друге, на основі подання кваліфікаційної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя. Цих висновків теж немає", – уточнив Кожем'якін.

Крім цього, в поданні не було зазначено відповідача з цього питання. З цих причин комітет не буде підтримувати відставку Луценка.

"Підкомітет сьогодні (18 червня. – Ред.) розглядав подання. І він проти розгляду на засіданні комітету. 90% його членів не голосуватимуть за відставку", – уточнив нардеп.

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У той же час команда президента вже розглядає кандидатів на пост глави ГПУ, пише "РБК-Україна". З ними вже провели співбесіди. Повідомляється також, що президент вважає подання на звільнення голів відомств законним, оскільки не зобов'язаний одразу ж призначати нових наступників.

Як писав OBOZREVATEL, 11 червня президент України Володимир Зеленський підписав подання на звільнення генпрокурора України Юрія Луценка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Ініціювання звільнення генпрокурора заступник голови АП пояснив так: "Є юридична позиція, яка пов'язана з тим, що незважаючи на зміни в закон про прокуратуру щодо того, що генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про прокуратуру кажуть про те, що прокурором Генеральної прокуратури може бути тільки особа, яка має юридичну освіту".

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