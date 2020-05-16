Володимир Зеленський має намір провести спілкування із засобами масової інформації за підсумками першого року свого президентства.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами "Великої сімки" (G7) і главою представництва Євросоюзу, повідомляється на сайті глави держави.

Зеленський вирішив зустрітися зі ЗМІ офіс президента

"Андрій Єрмак розповів, що президент України Володимир Зеленський намір провести спілкування зі ЗМІ за підсумками першого року свого президентства", – сказано в повідомленні.

Також з'явилася інформація про можливі теми, яких Зеленський може торкнутися під час спілкування зі ЗМІ.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Легітимний" з посиланням на джерела в ОП, у президента чекають на підтвердження від Міжнародного валютного фонду щодо першого траншу, наступного етапу ослаблення карантину, повної виплати медикам надбавки 300%, а також даних по "донбаському кейсу", який веде Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський провів велику прес-конференцію. За часом спілкування з журналістами він побив рекорд президента Росії Володимира Путіна, захід тривав понад 14 годин.