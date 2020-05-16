Зеленський вирішив зустрітися з журналістами
Володимир Зеленський має намір провести спілкування із засобами масової інформації за підсумками першого року свого президентства.
Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами "Великої сімки" (G7) і главою представництва Євросоюзу, повідомляється на сайті глави держави.
"Андрій Єрмак розповів, що президент України Володимир Зеленський намір провести спілкування зі ЗМІ за підсумками першого року свого президентства", – сказано в повідомленні.
Також з'явилася інформація про можливі теми, яких Зеленський може торкнутися під час спілкування зі ЗМІ.
Як повідомляється в Telegram-каналі "Легітимний" з посиланням на джерела в ОП, у президента чекають на підтвердження від Міжнародного валютного фонду щодо першого траншу, наступного етапу ослаблення карантину, повної виплати медикам надбавки 300%, а також даних по "донбаському кейсу", який веде Єрмак.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський провів велику прес-конференцію. За часом спілкування з журналістами він побив рекорд президента Росії Володимира Путіна, захід тривав понад 14 годин.