Зеленський вирішив заплатити на рахунок кав'ярні штраф за порушення карантину

Президент Володимир Зеленський заявив, що сплатить суму, рівнозначну сумі штрафу за порушення карантину під час відвідування Хмельницького, на рахунок кав'ярні

Про це повідомили у Telegram-каналі Офісу президента. Зеленський зазначив, що як громадянин України відчуває свою відповідальність за порушення карантину. Гроші підуть на рахунок закладу.

"Добровільно сплачу на рахунок закладу харчування суму, яка співвідносна з сумою штрафу. Водночас у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні розгляд справи про штраф президенту передали до Верховного суду України.

Зеленському загрожує стягнення на суму від 34 до 170 тисяч гривень за те, що він випив кави в приміщенні ресторану, коли це було заборонено карантинними обмеженнями.

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