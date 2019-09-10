Зеленський вирішив: Сенцов і Кольченко висловилися про звільнення Цемаха

Звільнені з російського полону українці Олег Сенцов і Олександр Кольченко не чули нічого про колишнього зенітника, який звинувачується в причетності до катастрофи рейсу МН17, Володимира Цемаха до прибуття в Україну.

Колишні полонені не стали обговорювати питання їхнього обміну на терориста й акцію в Києві, яка звертала увагу на ціну звільнення українців, а саме те, що суд відпустив Цемаха. Думками щодо цього ексув'язнені поділилися під час своєї першої пресконференції після повернення в Україну.

"Я вперше почув про цю людину в літаку (повернувшись до України). Тому власна думка, позиція щодо цієї фігури у мене ще не сформувалася", – сказав Кольченко.

Його підтримав і Сенцов, підтвердивши, що вперше про Цемаха вони почули в Києві.

"Президент запитав, ви були проти цього обміну? Я сказав, що вперше про це чую. Не знаю, що говорять ЗМІ, я можу тільки відповідати за ті слова, які говорив сам", – заявив режисер.

Сенцов і Кольченко Скріншот

За його словами, після повернення в Україну він дізнався більше про Цемаха.

"Я не любитель коментувати чужі дії. Є президент, якого Україна наділила повноваженнями, у нього є більше інформації, ніж у нас із вами. Він ухвалв рішення, значить, в цьому була необхідність", – підсумував Сенцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов жорстко відповів про можливе повернення в Крим.

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