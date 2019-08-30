Зеленський вирішив кардинально змінити Конституцію України: в чому суть

У Верховній Раді зареєстрували ще кілька законопроектів, внесених президентом України Володимиром Зеленським, які передбачають зміну Конституції.

Відповідні документи були опубліковані на сайті парламенту в п'ятницю, 30 серпня.

Так, зокрема, законопроектом №1013 президент запропонував вилучити зі ст. 131-2 Основного закону положення про виключне право адвоката на представництво інтересів особи в суді. Мета документа – скасувати адвокатську монополію, яка раніше викликала суперечки серед вітчизняних юристів.

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Президент також задумав наділити народ України правом законодавчої ініціативи. Така пропозиція міститься в проекті закону №1015.

Крім того, законопроект №1016 пропонує доповнити ч. 1 ст. 85 пунктом про повноваження Верховної Ради призначати на посади та звільняти уповноважених парламенту з питань дотримання Конституції України та законів в окремих сферах, а також про заслуховування їх щорічних доповідей.

У ст. 101 президент хоче додати наступний текст: "Для здійснення парламентського контролю за дотриманням Конституції України і законів в окремих сферах Верховна Рада України може призначати уповноважених ВРУ, правовий статус яких визначається окремими законами".

Нагадаємо, Зеленський також подав до Верховної Ради невідкладний законопроект, яким пропонує змінити ст. 106 Конституції і закріпити за собою повноваження призначення керівників НАБУ і ДБР. Також президент хоче змінити статті 76 і 77 Основного закону – скоротити кількість народних депутатів із 450 до 300.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Раді зареєстрували ще кілька законопроектів президента: зокрема, про підпорядкування йому Нацгвардії і відстрочку штрафів для "євробляхерів".

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